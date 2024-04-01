VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Kalıcı refah artışı sağlayacağız"
AK Parti'de seçim sonrası ilk MYK yarın yapılacak
İsrail, UNRWA'nın kapatılması için BM'ye başvurdu
Sanatçı Kadir İnanır yoğun bakımdan çıkarıldı
"Aziz milletimizin sandık vasıtasıyla verdiği mesaj mühimdir"
İstanbul'da sandıkların yüzde 100'ü açıldı
01 Nisan 2024 Pazartesi 14:30:00 - Güncelleme:01 Nisan 2024 Pazartesi 14:30:00

Anket: Birleşik Krallık'ta çocukların yüzde 76'sı doğada daha çok zaman geçirmek istiyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Birleşik Krallık'ta yapılan bir araştırma, ülkedeki çocukların 4'te 3'ünden fazlasının doğada daha çok zaman geçirmek istediğini ortaya koydu.

The Guardian'ın haberine göre, İngiltere ve İskoçya'da doğal mirasın korunmasına yönelik çalışmalar yürüten "National Trust" adlı kuruluş ile çocuk gazetesi First News işbirliğiyle Censuswide tarafından şubat ayında yapılan ankete, 7 ila 14 yaşındaki 1000 çocuk ve 1000 ebeveyn katıldı.

Ankete katılan çocukların yüzde 76'sı doğada daha fazla zaman geçirmek istediklerini, yüzde 56'sı da doğaya daha iyi erişim istediklerini belirtti.

Ebeveynlerin yüzde 63'ünün, çocuklarını haftada bir ya da daha az doğal alanlara götürebildiği aktarılan ankette, bunun en büyük nedeni olarak "erişim zorluğunun" gösterildiği kaydedildi.

Ankette, ebeveynlerin yüzde 80'i de hükümetin, çocukların yaşadığı yerlere en fazla 15 dakika yürüme mesafesinde yeşil alanlar olmasını sağlaması gerektiği görüşünü paylaştı.

National Trust, hükümete ebeveynlerin bu isteğini yerine getirmesi çağrısında bulundu.

Araştırmalar, doğada geçirilen zamanın çocukların akciğer sağlığı, kemik yapısının güçlenmesi ve psikolojisine büyük yarar sağladığını gösteriyor.

Resmi verilere göre, nüfusun yüzde 38'i yeşil alan ya da göl, nehir ve denizden 15 dakika yürüme mesafesinden daha uzakta yaşıyor.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Ocak 2023'te, herkesin yeşil alanlardan en fazla 15 dakika uzaklıkta yaşaması gerektiği açıklamasını yapmış ancak The Guardian'ın aralık ayında ortaya çıkardığı belgeler, hükümetin bu hedefi tutturma niyetinde olmadığını göstermişti.

Etiketler : birleşik krallık anket çocuk doğa
İlker Görgülü, servetini bağışladı

İlker Görgülü, servetini bağışladı
Cenk Eren'in Clooney bedeli 1 milyon TL

Cenk Eren'in Clooney bedeli 1 milyon TL
Klip çekiminde parmağını kırdı

Klip çekiminde parmağını kırdı
Çağlar Ertuğrul: Ben jönüm diye gezmiyorum

Çağlar Ertuğrul: Ben jönüm diye gezmiyorum
Cem Yılmaz: Zor nefes alıyorum

Cem Yılmaz: Zor nefes alıyorum
Uğur Işılak: Sanatçı kaygılı olmamalı

Uğur Işılak: Sanatçı kaygılı olmamalı
Esra Balamir takı için evlenmek istermiş

Esra Balamir takı için evlenmek istermiş
Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı

Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı
Teoman'dan evlilik açıklaması

Teoman'dan evlilik açıklaması

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX