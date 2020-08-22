22 Ağustos 2020 Cumartesi 21:12:00 - Güncelleme:22 Ağustos 2020 Cumartesi 21:12:00
Adana'da feci kaza! Otomobil uçuruma yuvarlandı! 1 ölü, 1 yaralı
Kaynak: AA
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Adana Kozan'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, Gedikli Mahallesi Ayıcık mevkisinde uçurumdan yuvarlandı. Kaza sonucu araçta bulunan Songül Özkan hayatını kaybederken, sürücü Fatih Demirel ise yaralandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Fatih Demirel idaresindeki 80 KC 934 plakalı otomobil, Gedikli Mahallesi Ayıcık mevkisinde kontrolden çıkarak uçurumdan yuvarlandı.Araçta bulunan Songül Özkan olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan sürücü Demirel, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.