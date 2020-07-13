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13 Temmuz 2020 Pazartesi 23:51:00 - Güncelleme:14 Temmuz 2020 Salı 00:48:00

ABD'deki Türklerden ABD kongresine FETÖ mektubu

Kaynak: AA

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ABD'de Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ve tehlikeli faaliyetlerine ilişkin ABD Kongresine mektup göndererek, örgüt lideri Fetullah Gülen'in Türkiye'ye iade edilmesini istedi.

ABD'de Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC), Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ve tehlikeli faaliyetlerine ilişkin ABD Kongresine mektup göndererek, örgüt lideri Fetullah Gülen'in Türkiye'ye iade edilmesini istedi.

Eş Başkanlığını Günay Evinç ve Halil Mutlu'nun yaptığı TASC çatı kuruluşunun tüm yönetim kurulu üyelerinin imzasının bulunduğu mektup, Temsilciler Meclisi ve Senato üyelerine gönderildi.

Örgüt lideri Fetullah Gülen'in talimatıyla FETÖ'nün darbe girişimine yeltendiğini ve NATO silahlarını kullanarak Türk halkına ateş açtığı hatırlatılan mektupta, buna dair delillerin de olduğu vurgulandı.

Ayrıca Gülen'in bazı konuşmalarında darbe girişimine ilişkin açık şekilde mesajlar verdiğine dikkat çekilirken, Gülen, 1993'de Dünya Ticaret Merkezinin bombalanması da dahil çeşitli terör faaliyetlerine teşvik ettiği için tutuklanarak müebbet hapse mahkum edilen "Kör Şeyh" lakaplı Ömer Abdül-Rahman'a benzetildi.

Öte yandan FETÖ'nün Amerikalı Türkleri ve İslam'ı temsil etmediğine ve demokratik değerlere inanmadığına dikkat çekilen mektupta, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Fetullah Gülen, yolsuzluk nedeniyle federal ve eyalet çapında çeşitli soruşturmalar altında olan milyonlarca dolarlık ağını temsil etmektedir. Biz Amerikalı Türkler, kendimizi, politik güç kazanmak için Amerikan toplumuna nüfuz etmeye çalışan Gülen tarikatının köktendinciliğinden ve 'dinler arası diyalog' kavramı arkasına sakladığı antisemitizm anlayışından ayırmaktayız. Takipçileri tarafından 'yüce' olarak anılan ve kendi kendi din alimi ilan etmiş bu otokratik kişi ile ilişkilendirilmek veya temsil edilmek istemiyoruz."

Gülen'in Türkiye'ye iadesi de istenen mektupta, Amerikalı Türkler ve Türk halkının, Gülen ve yönetici dairesinin yargılanması konusunda adalet istediğinin altı çizildi.

Mektupta, "ABD, Türk halkının bu talebini reddetmemeli. İade için gerekli şartlar açıktır." ifadesi kullanıldı.

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