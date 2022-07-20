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20 Temmuz 2022 Çarşamba 09:46:00 - Güncelleme:20 Temmuz 2022 Çarşamba 09:46:00

Abant Milli Parkı'nda fayton yasaklandı

Kaynak: DHA

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BOLU'daki Abant Milli Parkı'nda at ve faytonlarla göl etrafında yapılan turlar sonlandırıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nün kararının ardından faaliyetlerini milli parkın yakınlarındaki Örencik Yaylası'na kaydıran faytoncular iş yapamaz hale geldi.

Bolu'nun doğa harikası, her yıl yüz binlerce turisti ağırlayan, Cumhurbaşkanı kararı ile tabiat parkı statüsünden milli park statüsüne çevrilen Abant Milli Parkı'nda faytonlar yasaklandı. At ve faytonlarla göl etrafında yapılan turlar sonlandırıldı. Karar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince Abant çevresindeki köylerde yaşayan yaklaşık 200 at ve fayton sahibine bildirildi. Karara gerekçe olarak, hayvanların zor koşullarda çalıştırılması ve çevre kirliliği gösterildi. Faytonlar ve atlar, Abant Gölü çevresinin dışındaki Örencik Yaylası'na kaydırıldı. Ziyaretçinin çok az olduğu yaylada faytoncular iş yapamaz hale geldi. Abant Gölü'nün giriş ve çıkış noktalarında görevli jandarma ekipleri, faytoncuları Abant Gölü çevresine sokmadı.

'YAYLAYA GELEN OLMUYOR'

30 yıldır faytonculuk yapan Hayrettin Türe, atların bedellerinin kendilerine ödenmesini talep ettiklerini söyleyerek, "Bizi dün çıkardılar. Abant'ta 30 senedir yaptığımız faytonculuğu yapamazsınız dediler. Burada yaylada çalışıyoruz ama yaylaya da gelen olmuyor. Örencik Yaylası'nı bilen yok. Bu at ve fayton Abant'ın simgesiydi. Gerekçe olarak kirlilik ve atların fazlalığı dediler. Bir düzenleme getirselerdi, biz uyardık ama yapmadılar. Pandemi öncesi sözleşmemiz bitmişti. Sözleşme de olmayınca çıkardılar. Benim 7 tane atım var. Bunların bakımı ve masrafı zor. Biz bunları aldık. En azından atların bedellerini ödemelerini istiyoruz. Burada elektrikli araç olmaz. Alt yapı yok. Burası hep kış. Az bir yaz oluyor. Araç bile gitmez Abant'a." dedi.

'YA ATLARIN PARASINI ÖDESİNLER, YA BİZE İŞ VERSİNLER'

Faytoncu Ahmet Karagöz de bir çözüm bulunmasını istediğini belirterek, "Yaylaya geldik kimse yok. Müşteri de gelmiyor. Misafirler at ve fayton istiyor. Bizi göl çevresine sokmuyorlar. Kime ne zararımız oldu. Kimseye bir yanlış laf söylemedik. Ya atlarımızın parası ödesinler ya bize iş versinler ya da çalışmamıza izin versinler" diye konuştu. (DHA)

Etiketler : Abant Milli fayton Abant Milli Parkı
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