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25 Şubat 2021 Perşembe 11:00:00 - Güncelleme:25 Şubat 2021 Perşembe 11:00:00

72 yaşında atletizmde rekor kırıyor

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Konya'da yaşayan, emekli astsubay Ali Demirhan (72), 1965 yılında askeriye de başladığı atletizmi emekli olduktan sonra da bırakmadı. Yaşına rağmen yarışlara katılan Demirhan, 56 yılda 60 madalya kazandı.

Demirhan, "Yarışlarda çoğu genç, bana 'dede' diye hitap ediyor. 'Dede koş, koş' diye tezahürat yapıyorlar. Sporun yaşı yoktur. Herkes spor yapmalı" dedi.

Ali Demirhan, spora ilk olarak 1965 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı Astsubay Okulu'ndayken başladı. O dönem düzenlenen 3 bin metre koşusunda birincilik elde eden Demirhan, bir daha sporu bırakmadı. Demirhan, askerlik hayatında sürdürdüğü sporu emekli olduktan sonra atletizm yarışlarına katılarak devam ettirdi. 56 yılda 60 madalya kazanan Demirhan, "2012 yılında İzmir'de Masterler Kulübü olduğunu duydum. O yıl ilk defa yarışa katıldım. Oradaki kimseyi tanımıyorum, ayaklarımız titriyor, rakiplerimiz gözümüze büyük geliyordu. Sonra yarışta 800 metrede ve 1500 metrede Türkiye ikincisi oldum ardından da yarışlara katılmaya devam ettim" dedi.

TÜRKİYE REKORLARI VAR

Ali Demirhan, 2013 yılında katıldığı 2 bin metre engelli koşuda Türkiye birincisi olup, kategorisinde rekor kırdığını belirtti. Daha sonraki yarışlarda da rekorlara imza attığını kaydeden Demirhan, "2014 yılında Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen şampiyonada Türkiye rekorunu ikinci kez kırdım. 2016 yılında Yunanistan'ın Selanik şehrinde ise 800 metre koşusunda Balkan 3'üncüsü oldum. Romanya'da koştuğumda 1500 metrede balkan 3'üncüsü oldum. Çalışmalarımı bırakmadım 2019 yılında 70 yaş grubunda 1500 ve 3 bin metrede Türkiye 1'incisi oldum. Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda 800, 1500 ve 3 bin metrede Balkan birincisi oldum. 2020 yılında yine salon atletizm Masterler Şampiyonası'nda yaş grubumda 400, 800, 1500 ve 3 bin metrede Türkiye 1'incisi oldum. 1500 metrede kendime ait olan rekorumu tekrar kırdım" diye konuştu.

'GENÇLER, DEDE KOŞ, DİYE BAĞIRIYOR'

Katıldığı yarışlarda yanına gelen gençlerin kendisine 'dede' diye hitap ettiğini anlatan Demirhan, "Yarışlarda çoğu genç bana 'dede' diye hitap ediyor. 'Dede koş, koş' diye tezahürat yapıyorlar sonra yanıma gelip yaşımı soruyorlar. Yurt dışı müsabakalarını da katılıyoruz. Orada da ülkemizi temsil ediyoruz. Başımızı öne eğmemek için çalışıyorum. Sporun yaşı yoktur. Herkes spor yapmalı" dedi.

Ali Demirhan, torunları Deniz Ünal (13) ve Zeynep Demirhan'a (12) da sporu sevdirdi. Konya'daki tekvandocu torunu Deniz Ünal da dedesiyle birlikte sürekli antrenman yapıyor. Ünal, ''Konya'da 2 derecem var. Türkiye de ise ilk 16'ya girdim. Dedem ile gurur duyuyorum. Arkadaşlarım dedem ile ilgili 'Hala koşuyor mu?' diye soruyor. Bu güzel bir duygu" diye konuştu.

Etiketler : ali demirhan spor 72 yaş atletizm
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