  • BIST
    1314.25
  • Dolar
    7,8892
  • Euro
    9,3505
  • Altın
    466,6380
İstanbul
7 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlar kendilerine tanınan sürede sokağa çıktı
İspanya'da yolcu uçağı alev aldı
Joe Biden ekibini belirledi! İşte dikkat çeken isimler
İrini Operasyonu, Türk gemisine yönelik denetimin Türkiye'nin izni olmadan yapıldığını kabul etti
Bakan Koca, koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı
Dışişleri'nden Türk gemisinde hukuk dışı aramaya tepki
Bugün burçları neler bekliyor? 24 Kasım 2020 Salı günlük burç yorumları
Başkan Erdoğan talimat verdi! Fikirtepe'de dönüşüm başlıyor
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 262 bini geçti
Terör örgütü PKK'da çözülme hızlandı
Doğu Akdeniz'de Türk gemisine hukuk dışı arama!
Macron'dan itiraf gibi açıklama!
Çin'den korkunç itiraf: Hintli askerler diri diri pişti
Teröristler sefalet içinde, PKK elebaşları ziyafette
Erkeklere sesleniyorum; Kendinize gelin
Gizli buluşma açığa çıktı!
Putin'den işgalci Ermenistan'a Karabağ mesajı
Yüce Divan'da yargılanacaklar! 9 yıl sonra bir ilk…
Meteoroloji'den bazı illere kritik yağış uyarısı
Sarkozy yolsuzluktan bugün hakim karşısına çıkacak
Galatasaray transferde bombayı patlatıyor
Dolar haftaya yükselişle başladı! İşte son durum
Türkiye'den o skandal fotoğraf karesine sert tepki!
Almanya PKK'yı koruyor!
23 Kasım 2020 Pazartesi 23:18:00 - Güncelleme:23 Kasım 2020 Pazartesi 23:18:00

65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlar kendilerine tanınan sürede sokağa çıktı

Kaynak: AA

ABONE OL

65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı gençler kendilerine tanınan sürede sokağa çıktı. Yaşlılar yürüyüş yaparak vakit geçirirken, gençler ve çocuklar parklarda eğlendi. Yoğunluğun oluştuğu bazı noktalarda ekipler salgın tedbirlerini hatırlattı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri arasında sokağa çıktı.

Park ve mesire alanlarını tercih eden 65 yaş ve üzeri vatandaşların bazıları küçük gruplar halinde yürüyüş yaparken bazıları da banklarda oturarak sohbet etti.

Kısıtlı sürede sokağa çıkan vatandaşların koronavirüs tedbirlerine uyduğu görüldü.

"HEPİMİZ AÇISINDAN ZOR BİR DÖNEM"

Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyduklarını söyleyen vatandaşlardan biri, "Hava alalım dedik. Hava çok güzel bugün. Yürüyüş yaptık. Parklar kalabalıktı. Ördekler güzel, kuğular güzel. Vatandaşlar olarak kurallara uymaya çalışıyoruz. Hepimiz açısından zor bir dönem. İnşallah atlatacağız" dedi.

Saatler 13.00'ü gösterdiğinde ise 65 yaş ve üzeri vatandaşlar evlerine girdi, 20 yaş ve altı gençler ve çocuklar sokağa çıktı. Saat 16.00'ya kadar dışarıda vakit geçiren gençler, park ve meydanlara akın etti.

Alışveriş yapan bazı gençler de kendilerine tanınan üç saatlik sürenin keyfini çıkardı.

Aleyna Tilki'nin balmumu heykeli de karantinada

Aleyna Tilki'nin balmumu heykeli de karantinada
Çocuk hakları için maske

Çocuk hakları için maske
‘Sol Yanım' başlıyor

‘Sol Yanım' başlıyor
Tedbirli yürüyüş

Tedbirli yürüyüş
Bergüzar Korel için artık kilo verme zamanı

Bergüzar Korel için artık kilo verme zamanı
Erdal Cindoruk: Adetlerimizi gençlere hatırlatalım

Erdal Cindoruk: Adetlerimizi gençlere hatırlatalım
Kemal Uçar 'Dublörün Hikayesi'ni anlatacak

Kemal Uçar 'Dublörün Hikayesi'ni anlatacak
Fadik Sevin Atasoy'a büyük övgü: Türkiye'nin Meryl Streep'i

Fadik Sevin Atasoy'a büyük övgü: Türkiye'nin Meryl Streep'i
"İyi ki genç anne olduk"

"İyi ki genç anne olduk"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER