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İçişleri Bakanlığında tasarruf tedbirleri kapsamında koruma aracı ve polisi azaltıldı
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04 Mayıs 2024 Cumartesi 13:16:00 - Güncelleme:04 Mayıs 2024 Cumartesi 13:16:00

İçişleri Bakanlığında tasarruf tedbirleri kapsamında koruma aracı ve polisi azaltıldı

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanlığı, tasarruf tedbirleri kapsamında koruma aracı ve polis sayısının azaltıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tasarruf tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'nın talimatlarıyla, Sayın Bakanımızın araçları da dahil olmak üzere Bakan Yardımcılarımızın koruma araç ve koruma polis sayıları azaltılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : içişleri bakanlığı tasarruf koruma aracı koruma polisi
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