3 bin lira bulamazsa konuşamayacak

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, 21 yıldır sokaklarda yaşayan ve çevresinde 'Aliş' olarak tanınan Ali Gündüz (28), sesini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Kimsesi olmayan Aliş'e mahalle sakinleri bugüne kadar sahip çıktı.

Şimdi de sağlığına kavuşturacak ameliyatı olabilmesi için ihtiyaç olan 3 bin TL'yi toplamaya çalışıyorlar. Mahalleli “Hafif zihinsel yetersizliği var, kendini ifade etmekte zorlanıyor. Sesinin de tamamen gitmesini istemiyoruz” dedi.