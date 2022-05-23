21 yıl sonra ruhu huzura kavuştu... Firari değil o bir şehit

21 yıl sonra ruhu huzura kavuştu... Firari değil o bir şehit

HEM HIRSIZ HEM FİRARİ DENİLDİ

Konyalı İsmet Işık (21), 2000 yılında İstanbul'daki Hasdal Kışlası'nda vatani görevini yapmaya başladı. Usta birliği olarak da kışlada kalan Işık, kantin sorumlusu yapıldı. Ancak Işık, 24 Haziran 2001'de bir arkadaşının yanına çay içmeye gideceğini söyledikten sonra ortadan kayboldu. Ertesi sabah askeri yetkililer, Konya'daki baba Durmuş Işık'ı arayıp, oğlunun kantindeki 800 lirayı alıp, firar ettiğini bildirdi.

GASP İÇİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Tüm aramalara rağmen İsmet Işık'ın izine rastlanmadı. 11 yıl sonra 2 asker tarafından gasp edilerek öldürüldüğü ortaya çıkan ve kışlaya gömülen cenazesinden geriye kalan kemikleri 19 yıl sonra bulunan Piyade Er İsmet Işık'ın ailesi, oğullarının şehit kabul edilmesi için başvuruda bulundu. 21 yıl sonra şehitlik unvanı Işık'a verildi. Işık için dün de gıyabi cenaze namazı kılındı ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Işık'ın 19 yıl sonra defnedildiği Konya Şehitliği'nde dün de gıyabi cenaze namazı kılındı. Sevenleri ve yakınları, bayraklarla ve çiçeklerle süsledikleri Işık'ın kabri başında dua etti.