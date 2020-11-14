14 Kasım 2020 Cumartesi 13:38:00 - Güncelleme:15 Kasım 2020 Pazar 09:54:00
1975 model ‘Anadol Böcek' 230 bin liraya satılık
Amasya'da bulunan 1975 model ‘Anadol Böcek' marka/model klasik otomobil sahibi tarafından 230 bin liraya satışa çıkarıldı.
1977 yılından bu yana kullandığı aracının kusursuz çalıştığını söyleyen Tunç Uyarer, “Aracıma 200 bin lira teklif ettiler vermedim” dedi. 62 yaşındaki Uyarer, önünde uğur böceği amblemi bulunan 45 yıllık arabayı bazılarının golf aracı sandığını dile getirdi.