WhatsApp'tan yeni gizlilik özelliği: Ekran görüntüsü devri bitti

WhatsApp tarafından yakın zamanda kullanıcılarına sunulacak yeni gizlilik özellikleri ortaya çıktı. Bundan böyle çevrimiçi olduğumuzu gizleyebileceğiz. Bir de ekran görüntüsü almaya engel geliyor. Örneğin bir fotoğraf atarken bunu kısa süreliğine görebilmesi için ayarlasanız bile karşı taraf ekran görüntüsü alabilir. Fakat artık ekran görüntüsü engelleme özelliği geleceği için içiniz rahat bir şekilde paylaşım yapabilirsiniz.

