WhatsApp'tan Android'e özel rahatlık

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kısa süre önce çoklu cihaz desteğini duyurmuştu. Flash Call adındaki yeni özellik geçişi kolaylaştıracak. Ani aramayla, WhatsApp size mesaj atmak yerine hızlıca çağrı bırakacak. Sistem arama kayıtlarınızı incelediğinde telefonunuzda WhatsApp'tan gelen aramayı görürse doğrulama gerçekleşecek. Bu özellik sadece Android cihazlara gelecek. iPhone ve iPad kullanıcıları kullanamayacak.

