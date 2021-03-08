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08 Mart 2021 Pazartesi 09:30:00 - Güncelleme:08 Mart 2021 Pazartesi 09:30:00

WhatsApp mesajları kendi kendine silinecek

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Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp yakında 24 saatlik kaybolan mesajlar özelliğini kullanıcılarına sunacak.

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp yakında 24 saatlik kaybolan mesajlar özelliğini kullanıcılarına sunacak. Snapchat'in oldukça popüler olan bu özellik, isteğe bağlı bir şekilde çalışacak. Bilindiği üzere WhatsApp geçen sene Süreli Mesajlar özelliğini duyurmuştu. Burada kullanıcılara 7 gün içerisinde kaybolan sohbetler gerçekleştirme imkanı sağlanmıştı. Şimdi platform 24 saatlik mesajlar özelliğini aktif ederse, muhtemelen bunu Süreli Mesajlar'ın içerisinde etkinleştireceği düşünülüyor.

Etiketler : whatsapp yeni özellik kaybolan mesajlar
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