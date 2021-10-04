WhatsApp, Instagram ve Facebook çöktü!

Dijital dünyanın devleri Instagram, Facebook ve WhatsApp'ın çöktüğü, çok sayıda kullanıcının hesaplarında herhangi bir işlem yapamadığı öğrenildi.

Dünyanın dört bir yanından kullanıcılar, sosyal medya uygulamaları Facebook, WhatsApp ve Instagram'a erişmekte zorluk yaşadığını aktardı.

Instagram, Facebook ve WhatsApp'tan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

"DÜNYA GENELİNDE ERİŞİM SORUNU YAŞANMAKTA"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan erişim sorunu hakkında açıklama yaptı.

Sayan "Whatsapp, Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir" dedi.

"MÜMKÜN OLAN EN KISA SÜREDE HER ŞEYİN NORMALE DÖNMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Söz konusu soruna ilişkin her üç sosyal medya platformunu da çatısında barındıran Facebook'un İletişim Direktörü Andy Stone, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Uygulamalarımız ve ürünlerimize erişimde bir sorun olduğunun farkındayız. Mümkün olan en kısa sürede her şeyin normale dönmesi için çalışıyoruz, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz" ifadesini kullandı.

Stone, söz konusu uygulamalara hangi ülkelerde erişim sorunu yaşandığına ilişkin detay paylaşmadı.

BENZER BİR PAYLAŞIM DA WHATSAPP'TEN GELDİ

WhatsApp'te benzer bir paylaşımı Twitter hesabından yaparak "İşleri normale döndürmek için çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede buraya bir güncelleme göndereceğiz.Sabrınız için teşekkürler"açıklamasında bulundu.

"Down Detector" isimli internet sitesine göre kullanıcılar farklı sitelerde de erişim sorunu yaşıyor.

FACEBOOK HİSSELERİ YÜZDE 5'İN ÜZERİNDE DEĞER KAYBETTİ

Facebook, Whatsapp ve Instagram'a dünya genelinde yaşanan erişim sorunu, her üç sosyal medya platformunu çatısında barındıran Facebook'un New York borsasında işlem gören hisselerini de olumsuz etkiledi.

Söz konusu uygulamalara erişim sorunu devam ederken, Facebook'un hisseleri yüzde 5'in üzerinde değer kaybetti.