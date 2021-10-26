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26 Ekim 2021 Salı 16:00:00 - Güncelleme:26 Ekim 2021 Salı 16:00:00

Twitter'a 'beğenmedim' butonu

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Sosyal medya platformu Twitter, 21 Temmuz'da tweet altı cevaplara özel olarak geliştirdiği bir "beğenmedim" butonu ile ses getirmişti.

Sosyal medya platformu Twitter, 21 Temmuz'da tweet altı cevaplara özel olarak geliştirdiği bir "beğenmedim" butonu ile ses getirmişti. Bu butonu firma test ediyordu ve denemeler ilk olarak iOS tarafında başlamıştı. İşte bu buton için testler kısa süre önce web sürümüne de taşındı. "Beğenmedim" butonu, Tweet'in kendisi değil, Tweet'e gelen cevaplar için çalışıyor. Firma bu altyapı ile kişilerin Tweet'lere gelen cevaplara karşı düşüncelerini öğrenmek istiyor.

Etiketler : Sosyal medya platformu Twitter 21 Temmuz beğenmedim
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