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09 Aralık 2021 Perşembe 16:00:00 - Güncelleme:09 Aralık 2021 Perşembe 16:00:00

Türkiye'nin TF-X uçağı hem ABD hem Rus teknolojisini bir araya mı getirecek?

Kaynak: star.com.tr

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ABD basınında yer alan bir makalede Türkiye'nin, beşinci nesil savaş uçağı TF-X (Milli Muharip Uçak /MMU) projesi için, Amerikan yapımı bir motor seçtiği hatırlatıldı. Aynı zamanda, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in, TF-X projesi kapsamında yerel olarak uçak parçaları üretmek için, 'Rusya ile birlikte çalışılabileceği' yönündeki ifadelerine de işaret edildi.

ABD merkezli DefenseNews gazetesinin haber portalında yer alan bir makalede, Türkiye'nin beşinci nesil Milli Muharip Uçak (MMU - TF-X) projesinin, Amerikan-Rus teknolojilerinin bir birleşimi olabileceğine dikkat çekildi.

Makalede, Türkiye'nin, TF-X programı kapsamında ilk etapta General Electric'in yan kuruluşu GE Aviation tarafından üretilen art-burning turbofan jet motoru olan F110 motorunu kullanacağı belirtilirken, General Electric'in F118 motorunun, Türkiye'de halihazırda devlet kontrolündeki bir şirket olan Eskişehir TUSAŞ Motor Sanayii'nde lisans altında üretildiği ifade edildi.

TF-X İLK ETAPTA F-110 MOTORU

Makalede, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in 4 Aralık'ta TF-X ile ilgili bazı açıklamalarına yer verildi.

Demir bu açıklamasında, TF-X programının bir sonraki aşamasının modifikasyonlar, geliştirmeler, iyileştirmeler ve yerli üretime geçişi içereceğini söyleyerek, şu ifadeleri kullanmıştı:

'Yerli olarak üretmek istediğimiz[TF-X]parçaları hakkında Rusya ile görüşeceğiz... F110 motor tedariki konusunda herhangi bir sorun yok.'

Ancak makalede, Kongre'nin büyük olasılıkla Türkiye'ye motor satışlarını desteklemeyeceğine dikkat çekildi.

RUSYA'DAN ALINACAK TEKNOLOJİLER

İddiaya göre, TF-X'i tasarlayan, geliştiren ve inşa eden Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nden bir kaynak, isminin açıklanmaması kaydıyla Defence News'e konuştu.

Kaynak, "Rusya aeroakustik, aerotermodinamik ve savaş uçağı inşa edecek altyapıya sahip. Rusya, beşinci nesil bir turbofan motoru üretmek için teknolojiye sahip. İş birliği ayrıca aviyonik, tahrik sistemi, radar, sensörler, fırlatma koltuğu ve veri bağlantı sistemlerini de içerecek." dedi.

Savunma Sanayii Başkanlığı geçtiğimiz günlerde TF-X'e güç sağlayacak yerli bir motorun geliştirilmesi için Türk şirketlerine bir teklif talebinde bulundu. Demir, teklif talebinin Türkiye'de savaş uçağı motoru teknolojisi geliştirmek için bir yol haritası oluşturmayı hedeflediğini söyledi.

Demir, "Teklif talebi, ulusal motor geliştirme çabamızda yeni bir adımdır." dedi.

ABD'NİN ŞANTAJI TF-X'İ HIZLANDIRDI

Temmuz 2019'da ABD, Ankara'nın Rus yapımı S-400 füze savunma sistemini satın alma kararından vazgeçirmek için tehdit ve şantajlara başladı. ABD, tehdit ve şantajlara boyun eğmeyen Türkiye'yi, Amerikan liderliğindeki çok uluslu F-35 Müşterek Taarruz Uçağı programından çıkardı.

Türkiye o zamandan beri TF-X programına hız verdi. Hükümet, TF-X programının 1. Aşaması için ek 1,3 milyar dolar ayırdı. Program üzerinde toplam 6.000 mühendis çalışıyor ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, uçak için ilk hangarını yakında inşa edeceğini duyurdu.

Türkiye, ilk TF-X'i 2023'te hangardan çıkarmayı ve 2025 veya 2026'da uçurmayı hedefliyor.

Etiketler : MMU - TF-X Türkiye S-400 füze savunma sistemi ABD
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