VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Macron, sokaktaki polis sayısını ikiye katlamak istediğini açıkladı
AK Parti'li Karahocagil'den Kılıçdaroğlu'na 'uyuşturucu vergisi' çıkışı: Vay bu milletin haline
Başbakan Garibaşvili: Türkiye'den satın almaya karar verdik
Kimlik kartlarında yeni dönem!
HDP'li vekile tepki: Dokunulmazlığı kaldırılmalı
Başkan Erdoğan'dan öğretmenlere müjde
Galatasaray'da Fatih Terim'le yollar ayrıldı!
Avcılar'da inşaat alanında göçük
MİL-TAR'da son aşamaya gelindi
Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi olağanüstü toplanıyor
Petrol fiyatlarına bir darbe de Kazakistan ve Libya'dan
Türkiye-Rusya iş birliği yolda
Oyuncu Hacı Ali Konuk: Levent Kırca'ya namazın güzelliklerini, muhabbeti anlattım
Mavi Vatan'da gözümüz kulağımız olacak
"Kazakistan darbe girişimini atlattı"
İşte haftalık koronavirüs vaka haritası
Putin'in NATO çağrısı geri tepti
Karadeniz uyarısı! 'Pancar çorbası' özgüvenine dikkat!
Yanan ormanlar yeniden yeşertilecek
Çin'de ilk Omicron salgınının görüldüğü Tiencin'de ''kısmi karantina'' ilan edildi
İki ürünün satışı marketlerde yasaklanıyor
Savaş uçakları peş peşe havalandı
Dünyaca ünlü komedyen Bob Saget otel odasında ölü bulundu
Kış saati uygulamasına geçilecek mi? Bakan Dönmez net konuştu
10 Ocak 2022 Pazartesi 13:14:00 - Güncelleme:10 Ocak 2022 Pazartesi 13:15:00

Türkiye'nin ilk milli istihbarat gemisi envantere giriyor

Kaynak: AA

ABONE OL

STM ana yükleniciliğinde inşa edilen Ufuk Korveti, Türkiye'nin ilk milli istihbarat gemisi ünvanına sahip olacak. Gemi, Başkan Erdoğan'ın katılacağı törenle 14 Ocak'ta Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, kendi savaş gemilerini yapabilen az sayıdaki ülkeden biri haline gelen Türkiye, deniz gücünü artırma yönündeki çabalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Türk savunma sanayisinin son dönemde inşa ettiği bir deniz platformu daha güvenlik güçlerinin hizmetine giriyor.

Test ve Eğitim Gemisi Ufuk için inşa edildiği İstanbul Denizcilik Tersanesi'nde 14 Ocak'ta tören düzenlenecek. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

MİLGEM Projesi'nde ilk 4 gemiden sonra kritik bir halkayı oluşturan, aynı tekne formu üzerine inşa edilen gemi, yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle 9 Şubat 2019'da denize indirilmişti.

99,5 metre boyu, 14,4 metre azami genişliği, 2 bin 400 ton deplasmanı ve 3,6 metre su çekimiyle Deniz Kuvvetleri filosuna katılacak Ufuk Korveti'ne 10 tonluk bir helikopter iniş yapabilecek.

- TÜRKİYE'NİN İLK MİLLİ İSTİHBARAT GEMİSİ

STM ana yükleniciliğinde inşa edilen Ufuk Korveti'nin komuta kontrol, elektronik sistemler ve test eğitim sistem donanımları ASELSAN tarafından sağlandı.

Korvet, milli imkan ve kabiliyetlerle üretilen Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi olma özelliğini taşıyor. Böylece dünyada pek az ülkenin sahip olduğu bir teknoloji Ufuk Korveti ile artık Türkiye'nin de kullanımına sunulmuş oldu.

Ufuk Korveti, ağır iklim ve deniz şartlarında, uluslararası sular dahil 45 gün kesintisiz seyir yaparak milli güvenliğe yönelik tehditleri anında tespit edebilecek.

Önleyici istihbaratın, özellikle sinyal istihbaratının önem kazandığı bugünün dünyasında Ufuk Korveti, çok büyük bir boşluğu dolduracak. Korvet, Türkiye'nin denizlerde gören gözü, duyan kulağı olacak.

Etiketler : Ufuk Korveti Türkiye'nin gözü kulağı olacak Korvet Test ve Eğitim Gemisi Ufuk
Reklam piyangosu

Reklam piyangosu
2 saatlik performans

2 saatlik performans
Oryantalden daha rahat giyinenler var

Oryantalden daha rahat giyinenler var
Hasret kapısı

Hasret kapısı
Evliliklerinde kara bulutlar dolaşıyor iddiası

Evliliklerinde kara bulutlar dolaşıyor iddiası
Özge jüri koltuğunda

Özge jüri koltuğunda
Tiktok albümü

Tiktok albümü
İddialı açıklama

İddialı açıklama
Korona ağır geçiyor

Korona ağır geçiyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER