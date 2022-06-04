Türk SİHA'ları dünyanın her yerinde

"Bütün dünyada savaşın düzenini değiştiren bir sistem oldu TB2"

Teknoloji geliştirme ya da akademik çalışmaların değere ve üretime dönüşmesi gerektiğini vurgulayan Tüfekci, nitelikli insan kaynağının önemine işaret etti. Tüfekci, şöyle konuştu:

"Savaş sistemleri, platformlar, uçaklar, gemiler yapmakla beraber bunların hem kullanımında hem de tasarımında yüksek nitelikli insan kaynağına ihtiyacımız var. Bunun için SSB bünyesinde akademi, Savunma Sanayiinde Araştırmacı Yetiştirme Programı, Vizyoner Genç gibi kavramları öne çıkarttık.

Ukrayna'ya savaş çıkmadan önce savaş gemileri ihraç ettik. Orta Doğu da bunu yapıyoruz, Pakistan'a ihraç ettik. Bayraktar TB2 artık dünyanın her yerine neredeyse ihraç ediliyor ve Batı dünyası çekilmese, 'Türkiye'den ürün aldık' demekten utandıkları için diye düşünüyorum, hemen alacaklar. Bütün dünyada savaşın düzenini değiştiren bir sistem oldu TB2. Devamı Akıncı, MİUS gibi insansız sistemler geliyor. Sadece Baykar değil aynı zamanda TUSAŞ Anka, Aksungur gibi ürünlerle (Türkiye) dünyada ses getirmeye devam ediyor."

Türkiye gibi bir ülkenin 10 bin doların altındaki bir milli geliri hak etmediğini belirten Tüfekci, Başkanlık olarak geniş alan çağrılarıyla yeni teknolojileri çok hızlı geliştirme ve kullanıma sunma imkanı sağladıklarını ifade etti.

TEK KALEMDE 800 FİRMAYA İHRACAT İMKANI

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, şirketin kuruluşundan bu yana vatan savunması için faaliyet gösterdiğini söyledi.

Askeri denizcilikten siber güvenliğe, komuta-kontrol sistemlerinden taktik İHA sistemlerine kadar uzanan birçok alanda çözümler ürettiklerini anlatan Güleryüz, şirket olarak savunma sanayisi ekosistemiyle birlikte büyümeyi amaçladıklarını vurguladı.

Türkiye'deki bütün altyapıları STM'nin olarak gördüklerini dile getiren Güleryüz, bu doğrultuda bir askeri deniz platformunu yurt dışına sattıklarında yaklaşık 800 firmaya ihracat imkanı sunduklarını bildirdi.

Elde ettikleri gelirleri sürekli Ar-Ge ve inovasyona ayırdıklarını anlatan Güleryüz, "Daha fazla büyümek, ülkemizi geliştirmek istiyoruz. Yapmamız gereken bugünün değil, geleceğin teknolojilerine yatırım yapmak. STM bugün mini taktik İHA sistemleri konusunda öncü bir firma. İhracat başarısı da yakaladık, 20 ülkeyle görüşmelerimiz de devam ediyor." dedi.

"AMBARGOLAR MOTİVE EDİYOR"

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar da konuşmasında, şirketin bugüne kadar askeri ve sivil alanda birçok projeyi ülkeye kazandırdığını söyledi.

Geçmişten bugüne karşılaşılan ambargolar, açık-kapalı kısıtlamalar ve sınırlamaların sektörü sürekli motive ettiğini dile getiren Nacar, "Bugün de çok farklı bir noktada değiliz. 40-50 yıl önce kurulan firmalar geliştirdikleri teknolojiler sayesinde İHA, SİHA, zırhlı araç gibi çözümlerle ülkemizi bir noktaya getirdiler ama daha gidilmesi gereken uzun bir yol olduğunun da farkındayız." diye konuştu.

HAVELSAN'ın simülatörler konusunda dünyadaki ilk 7 firmadan biri haline geldiğini anlatan Nacar, gelinen noktada geleceğe yönelik teknolojilere odaklandıklarını vurguladı.

"Dijital ordu" konsepti için bir dizi çalışma yaptıklarını belirten Nacar, "Sürdürülebilir olmak da çok önemli. Ekosistem kuruldu, çarklar dönüyor ama bunun daha iyi dönebilmesi için ölçeklendirmeye, ürün satışına, ihracata ihtiyaç var. Bu yönde gayret sarf ediyoruz." diye konuştu.