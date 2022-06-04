VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türk SİHA'ları dünyanın her yerinde
Milli atlet İsmail Nezir 400 metrede rekor kırdı
2 terörist daha teslim oldu
Düzce'de tırdan devrilen trafo ulaşımı aksattı
Devlet Bahçeli: Küresel tertipler boşa çıkacak
EGM'den 'çocukların kaçırılmaya çalışıldığı' iddialarına yalanlama
Usta isim 'İyilik'te
Ağlatan konser
Güzel ve makyajsız bir sabah
Engelli maaşını 45 can dosta harcıyor
Konserveler ‘özel eller'den
'Mutluluğa' pedal çevirdiler
Ham karpuz timi
Nikâh şahidi olacak
Savcıdan hapis talebi!
Konserlerini erteledi
Göklerde gibiyim
Detoks buluşması
Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na Demirtaş tepkisi
Balıkesir son 12 saatte 55 kez sallandı
"Bunların parlamentodan silinip atılması gerekir!"
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor
Türkiye'nin çelik kanatlarının yetenekleri artıyor
6. Yargı Paketi TBMM Başkanlığına sunuldu
04 Haziran 2022 Cumartesi 19:32:00 - Güncelleme:04 Haziran 2022 Cumartesi 19:32:00

Türk SİHA'ları dünyanın her yerinde

Kaynak: AA

ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Tüfekci, Türkiye'nin silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) dünyada ses getirdiğini, Bayraktar TB2'lerin neredeyse dünyanın her yerine ihraç edildiğini söyledi.

"Bütün dünyada savaşın düzenini değiştiren bir sistem oldu TB2"

Teknoloji geliştirme ya da akademik çalışmaların değere ve üretime dönüşmesi gerektiğini vurgulayan Tüfekci, nitelikli insan kaynağının önemine işaret etti. Tüfekci, şöyle konuştu:

"Savaş sistemleri, platformlar, uçaklar, gemiler yapmakla beraber bunların hem kullanımında hem de tasarımında yüksek nitelikli insan kaynağına ihtiyacımız var. Bunun için SSB bünyesinde akademi, Savunma Sanayiinde Araştırmacı Yetiştirme Programı, Vizyoner Genç gibi kavramları öne çıkarttık.

Ukrayna'ya savaş çıkmadan önce savaş gemileri ihraç ettik. Orta Doğu da bunu yapıyoruz, Pakistan'a ihraç ettik. Bayraktar TB2 artık dünyanın her yerine neredeyse ihraç ediliyor ve Batı dünyası çekilmese, 'Türkiye'den ürün aldık' demekten utandıkları için diye düşünüyorum, hemen alacaklar. Bütün dünyada savaşın düzenini değiştiren bir sistem oldu TB2. Devamı Akıncı, MİUS gibi insansız sistemler geliyor. Sadece Baykar değil aynı zamanda TUSAŞ Anka, Aksungur gibi ürünlerle (Türkiye) dünyada ses getirmeye devam ediyor."

Türkiye gibi bir ülkenin 10 bin doların altındaki bir milli geliri hak etmediğini belirten Tüfekci, Başkanlık olarak geniş alan çağrılarıyla yeni teknolojileri çok hızlı geliştirme ve kullanıma sunma imkanı sağladıklarını ifade etti.

TEK KALEMDE 800 FİRMAYA İHRACAT İMKANI

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, şirketin kuruluşundan bu yana vatan savunması için faaliyet gösterdiğini söyledi.

Askeri denizcilikten siber güvenliğe, komuta-kontrol sistemlerinden taktik İHA sistemlerine kadar uzanan birçok alanda çözümler ürettiklerini anlatan Güleryüz, şirket olarak savunma sanayisi ekosistemiyle birlikte büyümeyi amaçladıklarını vurguladı.

Türkiye'deki bütün altyapıları STM'nin olarak gördüklerini dile getiren Güleryüz, bu doğrultuda bir askeri deniz platformunu yurt dışına sattıklarında yaklaşık 800 firmaya ihracat imkanı sunduklarını bildirdi.

Elde ettikleri gelirleri sürekli Ar-Ge ve inovasyona ayırdıklarını anlatan Güleryüz, "Daha fazla büyümek, ülkemizi geliştirmek istiyoruz. Yapmamız gereken bugünün değil, geleceğin teknolojilerine yatırım yapmak. STM bugün mini taktik İHA sistemleri konusunda öncü bir firma. İhracat başarısı da yakaladık, 20 ülkeyle görüşmelerimiz de devam ediyor." dedi.

"AMBARGOLAR MOTİVE EDİYOR"

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar da konuşmasında, şirketin bugüne kadar askeri ve sivil alanda birçok projeyi ülkeye kazandırdığını söyledi.

Geçmişten bugüne karşılaşılan ambargolar, açık-kapalı kısıtlamalar ve sınırlamaların sektörü sürekli motive ettiğini dile getiren Nacar, "Bugün de çok farklı bir noktada değiliz. 40-50 yıl önce kurulan firmalar geliştirdikleri teknolojiler sayesinde İHA, SİHA, zırhlı araç gibi çözümlerle ülkemizi bir noktaya getirdiler ama daha gidilmesi gereken uzun bir yol olduğunun da farkındayız." diye konuştu.

HAVELSAN'ın simülatörler konusunda dünyadaki ilk 7 firmadan biri haline geldiğini anlatan Nacar, gelinen noktada geleceğe yönelik teknolojilere odaklandıklarını vurguladı.

"Dijital ordu" konsepti için bir dizi çalışma yaptıklarını belirten Nacar, "Sürdürülebilir olmak da çok önemli. Ekosistem kuruldu, çarklar dönüyor ama bunun daha iyi dönebilmesi için ölçeklendirmeye, ürün satışına, ihracata ihtiyaç var. Bu yönde gayret sarf ediyoruz." diye konuştu.

Etiketler : Savunma Sanayii Türkiye Türk SİHA
Mercan'la ilk tatil

Mercan'la ilk tatil
‘Bir Asır'lık yorum

‘Bir Asır'lık yorum
Lady Gaga benzetmesi

Lady Gaga benzetmesi
Bebek'te panik

Bebek'te panik
İki kardeş hikayesinde

İki kardeş hikayesinde
Coşkun Sabah şarkılarıyla büyüdüm

Coşkun Sabah şarkılarıyla büyüdüm
Yazın film çekecek

Yazın film çekecek
Çok aşığım!

Çok aşığım!
Önümüzdeki yaz düğün var

Önümüzdeki yaz düğün var

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX