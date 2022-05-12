TUŞAŞ'tan büyük başarı! Türkiye şampiyonu oldu

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12 Mayıs 2022 Perşembe 12:27:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2022 Perşembe 12:29:00

Türk Savunma Sanayii Patent Şampiyonu oldu

Kaynak: İHA

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Patent Cooperation Treaty'ye (PCT) yapılan uluslararası patent başvurularında 2022 yılının ilk çeyreğinin Türkiye şampiyonu oldu.

2022 itibari ile ulusal 175, uluslararası 87 başvuru gerçekleştiren Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin, toplam faydalı model başvuru sayısı ise 78 oldu. Ulusal, uluslararası ve faydalı model başvurularının 232 adeti ise son 3 yılda gerçekleştirildi. Önceki yıllarda sırasıyla "WIPO En İyi Yerli Buluş Ödülü", "Sertaç Köksaldı Fikri Mülkiyet Hakları Başarı Ödülü", ISIF'19 GRAND PRIX ve IFIA GRAND PRIX ödüllerini alan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii patent başvuru ve niteliğini artıracak çalışmalar gerçekleştiriyor. ANKA'da kullanılan hava veri bilgisayarı, uçuş bilgisayarı, navigasyon sistemleri ve iniş sistemleri ile ilgili patent başvuruları bulunurken, ŞİMŞEK de kullanılmak üzere termal iz artırıcı sistem, HÜRKUŞ ve HÜRJET uçaklarında uçuş kontrol düzeneklerinin patent başvuruları da yer alıyor. Buna ek olarak, uçak yapısal parçalarını üretmek için nano malzeme, kompozit ve eklemeli imalat üretim yöntemleri ile ilgili patentler de bulunuyor.

"PATENT BAŞVURULARIMIZDA HER YIL BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ÖNEMLİ ARTIŞ BULUNUYOR"

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, Türkiye PCT Patent şampiyonluğunun önemi için şöyle konuştu:

"Patent başvurularımızda her yıl bir önceki yıla göre önemli artış bulunuyor. Patentler şirketlerin mevcut çalışmaları ile şirketlerin önümüzdeki on, yirmi yıl için yatırım yapacağı alanlarla ilgili en gerçekçi göstergeler. Patent mühendisliğini bu çerçevede doğru kullanan şirketler diğerlerine göre oldukça öne çıkıyor. Patentler, şirket için direkt ve dolaylı ticari gelirlerdir. Günümüzde şirketlerin gelirlerinin büyük bir kısmını patent, faydalı model ve marka vb. maddi olmayan varlıklar oluşturmaya başladı. Patentler bu nedenle geleceğe yatırım olarak değerlendirilebilecek çok önemli finansal kaynaklar olarak değerlendirilmelidir."

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii 2018 yılından itibaren yapılan ulusal, uluslararası ve faydalı model başvurularında her yıl bir önceki yıla göre yüzde 50 büyüme gerçekleştirdi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, yıllık patent tescil alımında 2020 yılına göre 2021 yılının 3. çeyreğinde yüzde 100 artış elde ederken, 2021 yılı ilk yarısında yurtdışında toplamda 109 ülkeye patent koruması için uluslararası patent başvurusu yaptı.

Etiketler : 87 başvuru HÜRKUŞ ve HÜRJET uçakları ISIF'19 GRAND PRIX
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