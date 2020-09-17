Savunma Sanayii Başkanı Demir duyurdu: Önemli aşama başarıyla tamamlandı

SSB Başkanı İsmail Demir duyurdu: ZAHA'lar alabora testini başarıyla geçti
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Amfibi deniz piyadelerinin ihtiyaçları için geliştirilen Zırhlı Amfibi Hücum Aracı'na (ZAHA) ilişkin testlerde bir aşama daha tamamlandığını duyurdu. Demir, amfibi hücum araçlarının en kritik ve önemli kabiliyetlerinden birisi olan alabora testini başarıyla geçtiği bilgisini verdi.
Zırhlı Amfibi Hücum Aracının (ZAHA) test faaliyetleri devam ediyor. Amfibi deniz piyademizin ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak geliştirilen ZAHA, önemli bir aşama olan kendini düzeltme testini başarıyla geçtiği belirtildi.
2️⃣ #ZAHA’lar zorlu hava koşullarında denizde alabora olması durumunda, içerisinde bulunan mürettebata zarar vermeden ve ilave bir sistem kullanmadan kendini döndürme özelliğine sahip. Bu test ile doğrulama faaliyetleri tamamlandı ve artık kalifikasyon testlerine başlanıyor.— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) September 17, 2020
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "ZAHA‘nın mühendislik doğrulama faaliyetlerinde önemli bir aşama olan kendini düzeltme testi başarıyla tamamlandı" açıklamasına yer verdi.
"ZAHA'LAR ARTIK KALİFİKASYON TESTLERİNE BAŞLIYOR"
Amfibi deniz piyademizin ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak geliştirilen Zırhlı Amfibi Hücum Aracının (ZAHA) zorlu hava koşullarında denizde alabora olması durumunda, içerisinde bulunan mürettebata zarar vermeden ve ilave bir sistem kullanmadan kendini döndürme özelliğine sahip olduğunu belirten Demir şunları söyledi:
"Bu test ile doğrulama faaliyetleri tamamlandı ve artık kalifikasyon testlerine başlanıyor."
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