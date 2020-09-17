  • BIST
    1104.23
  • Dolar
    7,5502
  • Euro
    8,9194
  • Altın
    471,9840
İstanbul
18 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'nde konuşuyor
Tarla ortasında seyyar kumarhane!
4 ay sürekli yoğun bakımda kaldığı koronavirüs tedavisinden çıkan hastanın sorduğu ilk soru: Trafik ...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Türk demokrasi tarihinde kara bir lekedir
Trabzonspor'un teknik adamı Newton: Ezanı ilk duyduğumda ağlamıştım
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Menderes, Zorlu ve Polatkan için mesaj
Komşusunu darp eden Halil Sezai ifade vermek üzere adliyeye geldi
Kuralları hiçe sayan Sinan Çetin, tepkilere neden oldu! Ne maske var ne kural uymak
Türkiye'de ilk aşı denemesi gerçekleştirildi!
Sıla, Halil Sezai'ye böyle tepki gösterdi: Sana yazıklar olsun
Göztepe, Nijeryalı Obinna Nwobodo ile prensipte anlaştı
Bulgaristan'ın hava sahasını ABD jetleri koruyacak
Savunma Sanayii Başkanı Demir duyurdu: Önemli aşama başarıyla tamamlandı
Salgın, F-35 teslimatlarını da vurdu! Aksamalar yaşanıyor
Ali Koç ve Emre Belözoğlu'ndan Muric'e duygusal veda
MSB'den kararlılık vurgusu: Devam ediyoruz...
İran'dan BAE ve Bahreyn' sert tepki! "İsrail'in tüm suçlarına ortak olduğunu bilsinler"
Başkan Erdoğan: Bunun adı Türkiye modelidir
Karantinada olması gerekirken dükkanda yakalandı, verdiği cevap 'Pes' dedirtti: Adam mı öldürdüm
Bakan Selçuk açıkladı: 2 milyar TL kaynak aktardık
Bakan Kurum'dan Elazığ açıklaması: Konutları bitirdik, teslimlerini gerçekleştireceğiz
Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 85 bini aştı
NATO'da 4'üncü Türkiye-Yunanistan toplantısı sona erdi
2020-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu açıklandı
17 Eylül 2020 Perşembe 12:23:00 - Güncelleme:17 Eylül 2020 Perşembe 12:49:00

SSB Başkanı İsmail Demir duyurdu: ZAHA'lar alabora testini başarıyla geçti

Kaynak: AA

ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Amfibi deniz piyadelerinin ihtiyaçları için geliştirilen Zırhlı Amfibi Hücum Aracı'na (ZAHA) ilişkin testlerde bir aşama daha tamamlandığını duyurdu. Demir, amfibi hücum araçlarının en kritik ve önemli kabiliyetlerinden birisi olan alabora testini başarıyla geçtiği bilgisini verdi.

Zırhlı Amfibi Hücum Aracının (ZAHA) test faaliyetleri devam ediyor. Amfibi deniz piyademizin ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak geliştirilen ZAHA, önemli bir aşama olan kendini düzeltme testini başarıyla geçtiği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "ZAHA‘nın mühendislik doğrulama faaliyetlerinde önemli bir aşama olan kendini düzeltme testi başarıyla tamamlandı" açıklamasına yer verdi.

"ZAHA'LAR ARTIK KALİFİKASYON TESTLERİNE BAŞLIYOR"

Amfibi deniz piyademizin ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak geliştirilen Zırhlı Amfibi Hücum Aracının (ZAHA) zorlu hava koşullarında denizde alabora olması durumunda, içerisinde bulunan mürettebata zarar vermeden ve ilave bir sistem kullanmadan kendini döndürme özelliğine sahip olduğunu belirten Demir şunları söyledi:

"Bu test ile doğrulama faaliyetleri tamamlandı ve artık kalifikasyon testlerine başlanıyor."

EN ÇOK OKUNAN HABERLER