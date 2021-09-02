Selçuk Bayraktar ve ekibi TİHA başarısını böyle kutladı

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02 Eylül 2021 Perşembe 09:46:00 - Güncelleme:02 Eylül 2021 Perşembe 09:47:00

Selçuk Bayraktar ve ekibi, dünyayı kıskandıracak teknolojik hamleyi böyle kutladı

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Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Akıncı TİHA'nın teslimat töreni sonrası ekibiyle birlikte Ankara havası oynadı.

Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarılarına bir yenisinin daha eklenmesiyle birlikte TSK envanterleri gittikçe genişliyor.

Baykar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) teslimat töreni geçtiğimiz günlerde yapıldı.

AKINCI TİHA'YI, ANKARA HAVASIYLA KUTLADILAR

Akıncı TİHA'nın teslimat töreninin ardından Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ve ekibi başarılarını kutladı.

Bayraktar ve ekibi Ankara oyun havası eşliğinde doyasıya eğlendi.

Etiketler : TİHA Akıncı Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar Akıncı TİHA
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