ROKETSAN'dan büyük başarı! Silah kombinasyonları ihtiyaca göre değiştirilebilecek
Kaynak: AA
Türkiye'nin savunma sanayiine büyük katkılar sağlayan ROKETSAN hem ürün yelpazesini genişletiyor hem de ürettiği silahları ihtiyaca göre kombine edebiliyor.
Türkiye'nin savunma sanayiini modernizasyon ve millileştirme politikasının önemli bir parçasını oluşturan ROKETSAN, geliştirdiği yerli füzeleri aynı silah sistemine entegre ederek, farklı tehditlere karşı caydırıcılığı yüksek bir seçenek oluşturdu.
Türkiye’nin askeri savunma ve güvenlik sektörüne yönelik konumlanışının belirlenmesinde doğrudan etkili olan ROKETSAN ürün yelpazesini genişletiyor. ROKETSAN geliştirdiği yerli füzeleri aynı silah sisteminde topladı.
SİLAH KOMBİNASYONU İHTİYAÇLARA GÖRE DEĞİŞTİRİLEBİLECEK
AA'da yer alan habere göre; Kaplan araçlarının üreticisi FNSS ile Kaideye Monteli Cirit (KMC) Projesi'ni yürüten ROKETSAN, ürün yelpazesinde yer alan füzelerle geniş bir silah kombinasyonuna sahip Yalman Silah Sistemi'ni geliştirdi.
Sistem, OMTAS, Uzun Menzilli Tanksavar Füzesi (UMTAS), Lazer Güdümlü Uzun Menzilli Tanksavar Füzesi (LUMTAS) ve Cirit Lazer Güdümlü Füze gibi ROKETSAN ürünleriyle görev yapabilecek. Silah kombinasyonu kuvvetin ihtiyaçlarına göre değiştirilebilecek.
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