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14 Haziran 2019 12:26 | Cuma

Parmağınıza taktığınız altın yüzük bir süpernova patlamasından gelmiş olabilir

Bilim insanlarının yaptığı yeni bulgular, Dünya'nın altın ve platin gibi ağır metal unsurlarının nereden geldiğine dair anlayışımızı baştan aşağı değiştirebilir.

TM Dijital Haber Merkezi

Guelph Üniversitesi fizikçilerinin yaptığı yeni bir araştırmada, Dünya'da bulunan altın ve platin gibi ağır metallerin çoğunun büyük ölçüde bir yıldız patlamasından fırladığı öne sürülüyor.

Fizik profesörü Daniel Siegel, evrendeki ağır elementlerin yaklaşık yüzde 80'inin, genellikle güneşimizin 30 katı ağırlığındaki nadir fakat ağır element bakımından zengin, eski, masif yıldızların yerçekimsel çöküşünden kaynaklanan bir süpernova patlamasından oluşan çöküntülerde meydana geldiğini söyledi.

DAHA ÖNCE BİLDİKLERİMİZİ ALTÜST EDEBİLİR

Siegel, "Bu bulgumuz, bu olayın çoğunlukla nötron yıldızları veya bir nötron yıldızı ile kara delik arasındaki çarpışmalardan geldiği inancını altüst edebilir." dedi.

Ekip, süper bilgisayarlar kullanarak eski yıldızların süpernova patlamalarını ve kara delikler oluşturmasına neden olan dinamiğini simüle etti.

Siegel, "Hızla dönen, çöken çökeltilerin miktarları ve dağılımları, güneş sistemimizde gözlemlediklerimize şaşırtıcı derecede benzeyen ağır elementleri atıyor." dedi.

Doğada bulunan elementlerin çoğu, yıldızlardaki nükleer reaksiyonlarda oluşmuş ve nihayetinde dev yıldız patlamalarında atılmıştır.

Siegel, "Uzun zaman önce meydana gelen patlamalardan, dünyada ve evrenin başka yerlerinde bulunan ağır elementler, altın ve platinden nükleer reaktörlerde kullanılan uranyum ve plütonyuma, elektronik gibi tüketici ürünlerinde bulunan neodim gibi daha egzotik kimyasal elementlere kadar uzanır." açıklamasında bulundu.

Bilim insanları şimdiye kadar bu elementlerin, 2017 yılında detektörlerin gözlemlediği iki nötron yıldızının çarpışmasında olduğu gibi, çoğunlukla nötron yıldızlarını veya kara delikleri içeren yıldız parçalarında oluştuğunu düşünüyorlardı.

Siegel, "Bu ağır elementlerin yüzde sekseni çöküntülerden gelmeli. Çöküntüler süpernova oluşumlarında oldukça nadirdir, nötron yıldızı birleşmelerinden bile daha nadirdir. Ancak uzaya çektikleri materyal miktarı nötron yıldızından çok daha yüksektir." diye konuştu.

EKİP, 2021 YILINDA BULUŞU GÖZLEMLERLE KANITLAMAYI PLANLANIYOR

Ekip şimdi teorik modelini gözlemler tarafından onaylamayı umuyor. Siegel, 2021 yılında yörüngesine gönderilmesi planlanan James Webb Uzay Teleskobu gibi kızılötesi cihazların uzak bir galaksideki bir çöküşün ağır elementlerine işaret eden radyasyonu tespit edebilmesi gerektiğini söylüyor.

Astronomların, Samanyolu galaksisindeki diğer yıldızlardaki ağır element miktarlarını inceleyerek çöküntü kanıtlarını da tespit edebildiklerini belirtti.

GALAKSİMİZİN NASIL OLUŞTUĞUNA DAİR İPUCU VERECEK

Siegel, “Ağır elementlerin nereden geldiğini saptamaya çalışmak, galaksinin kimyasal olarak nasıl birleştirildiğini ve galaksinin nasıl oluştuğunu anlamamıza yardımcı olabilir. Bu aslında kozmolojideki bazı büyük soruları güzel bir izleyici olarak çözmeye yardımcı olabilir .” dedi.

Bu yıl, Dmitri Mendeleev'in kimyasal elementlerin periyodik tablosunu oluşturmasının 150. yıl dönümü kutlandı. O zamandan beri, bilim insanları dünya çapında bilimsel ders kitaplarının temelini oluşturan periyodik tabloya birçok unsur eklediler.

Rus kimyagerine atıfta bulunan Siegel, “Yapamadığı birçok element biliyoruz. Büyüleyici ve şaşırtıcı olan, 150 yıllık doğanın temel yapı taşlarını inceledikten sonra, hala evrenin nasıl olduğunu anlamadığımızdır." dedi.

Siegel'in Columbia Üniversitesindeki meslektaşlarıyla birlikte yazdığı makalesi, bugün Nature dergisinde yayımlandı.

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