Ne yapsa yaranamıyor

‘SİNYALLERİ ENGELLEYEBİLİR

Space X’in kurucusu Elon Musk, geçtiğimiz haftalarda tüm dünyaya internet sağlamak amacıyla başlattığı Starlik projesi kapsamında uzaya 60 uydu göndermişti. Ancak küresel internet projesi gökbilimcileri rahatsız etti. Amerikan Astronomi Topluluğu, Musk'ın uzayı uyduyla doldurma girişiminin yıldızların görünmesini engelleyebileceğini belirterek, “Uydular, uzaydan gelen sinyalleri engelleyerek önemli astronomik araştırmaları zorlaştırabilir. Ayrıca teleskoplara da çarpabilir ” açıklamasında bulundu.