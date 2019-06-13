Ne yapsa yaranamıyor
Bilim insanları, küresel internet için uzaya çok sayıda uydu gönderen Elon Musk'ın, yıldızların görünmesini engelleyebileceğini söyledi.
‘SİNYALLERİ ENGELLEYEBİLİR
Space X’in kurucusu Elon Musk, geçtiğimiz haftalarda tüm dünyaya internet sağlamak amacıyla başlattığı Starlik projesi kapsamında uzaya 60 uydu göndermişti. Ancak küresel internet projesi gökbilimcileri rahatsız etti. Amerikan Astronomi Topluluğu, Musk'ın uzayı uyduyla doldurma girişiminin yıldızların görünmesini engelleyebileceğini belirterek, “Uydular, uzaydan gelen sinyalleri engelleyerek önemli astronomik araştırmaları zorlaştırabilir. Ayrıca teleskoplara da çarpabilir ” açıklamasında bulundu.
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