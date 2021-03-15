Milli Muharip Uçak, F-35'le kıyaslandı! Müthiş özellikler

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Habertürk'te katıldığı canlı yayında önemli değerlendirmelerde bulundu.



Türkiye'nin yerli imkanları ile üretimine hazırlandığı Milli Muharip Uçak projesiyle ilgili konuşan Kotil, 'Bu uçak radardan korunacak. Radar bu uçağı görmüyor, F-35 ayarında. Bu uçak beşinci nesil savaş uçağı, bombalar altında kapaklarında saklı' dedi.

Kotil, "TUSAŞ'ta birçok proje yapıyoruz. Hürjet 2022'nin sonunda uçacak. Jet motoru da üreteceğiz. Zor bir iş yapıyoruz. Birçok yatırımımız var. 95 metrekare üzerine kompozit tesisi kurduk. Dünyadaki 4 tesisten bir tanesi." ifadelerini kullandı.

MİLLİ MUHARİP UÇAK

Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyaçlarını karşılamak üzere başlatılan Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi ile Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve 2030'lu yıllardan itibaren kademeli olarak devreden çıkartılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alabilecek yurt içi imkân ve kabiliyetler ile tasarlanan modern uçakların üretilmesi amaçlanmaktadır.

Projede yeni nesil bir uçakta olması gereken düşük görünürlük, dâhili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık ve sensör füzyonu vb. teknoloji alanlarındaki çalışmaların sonucunda Türkiye, dünyada ABD, Rusya ve Çin'den sonra 5. nesil bir muharip uçağı üretebilecek alt yapı ve teknolojiye sahip ülkeler arasında yer alacaktır.

Milli Muharip Uçak üstün hava hâkimiyetini:

- Yeni Silahlarla Arttırılmış Havadan Havaya Muharebe Menzili

- Yüksek/Süpersonik Hızda Dahili Silah Yuvalarından Hassas ve Tam Ateşleme

- Yapay Zeka ve Nöral Ağ Desteğiyle Arttırılmış Muharebe Gücü

ile sağlamaktadır.