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08 Mayıs 2024 Çarşamba 08:15:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2024 Çarşamba 08:15:00

Hamas'tan İsrail'e uyarı: Bu son şansınız

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Üst düzey bir Hamas yetkilisi, ateşkes görüşmeleri için Mısır'ın başkenti Kahire'ye gidecek olan Hamas heyetinin İsrailli rehinelerin serbest bırakılması için "son şans" olduğunu ifade etti.

İsrail'in dün Gazze Şeridi'ndeki Refah kentine saldırı başlatmasının ardından Hamas ve İsrail arasında ateşkes görüşmeleri devam ediyor. Üst düzey bir Hamas yetkilisi, "İsrailli rehinelerin serbest bırakılması için ateşkes görüşmeleri son şans" dedi.

"İSRAİL ESİRLERİN ÖLMESİ YÖNÜNDE BİR KARAR ALDI"

Daha önce Hamas heyetinin bugün erken saatlerde Katar'dan Mısır'a seyahat planlarını iptal ettiklerini ifade eden yetkili, şimdi ise heyetin "kısa süre içinde" Mısır'ın başkenti Kahire'ye yola çıkacaklarını belirtti. Yetkili, "Bu, Netanyahu ve İsrailli esirlerin aileleri için çocuklarını geri almalı konusunda son şans olacak" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Refah'ı işgal etme kararına değinen yetkili, söz konusu eylemin Netanyahu ve İsrail ordusunun İsrailli esirlerin ölmesi yönünde bir karar aldıklarını gösterdiğini belirtti.

Etiketler : hamas israil rehine ateşkes uyarı
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