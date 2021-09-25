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25 Eylül 2021 Cumartesi 23:33:00 - Güncelleme:25 Eylül 2021 Cumartesi 23:34:00

'Milli Muharip Uçak 18 Mart 2025'te uçacak'

Kaynak: TRT Haber

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Tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen hava araçları, gökyüzünden önce TEKNOFEST'te görücüye çıktı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii bünyesinde geliştirilen projelerde gelinen son noktayı TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, açıklama yaptı.

Yüzlerce kilometre öteden hedeflerini belirliyor. Görülmeden, uçaklara ve hedeflediği kara noktalarına atış yapabiliyor.

Milli Muharip Uçağı, gökyüzüne çıkmadan önce TEKNOFEST'te görücüye çıktı.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, "18 Mart 2023'te motor çalıştıracak şekilde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. 18 Mart 2025'te de uçacak inşallah. 18 Mart 18 Mart hep Çanakkale zaferinde 2028'de de hava kuvvetlerine teslim edeceğiz." dedi.

Milli Muharip Uçağının pilotlarının eğitiminde kullanılacak olan Hürjet de festivaldeki yerini aldı. Tek motorlu olarak tasarlanan Hürjet, hafif saldırı ve eğitim uçağı olarak 2023'te gökyüzünde olacak.

TAMAMEN YERLİ VE MİLLİ OLARAK TASARLANDI

Festivalde meraklılarını bekleyen projelerden biri de Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri ATAK-2.

KOTİL YAPTIĞI AÇIKLAMADA ŞU İFADELERİ KULLANDI:

"Türkiye'nin yakaladığı büyük avantaj şu; bir taraftan savaş uçağı yaparken bir taraftan da bunun eğitiminde kullanılacak uçağı yapıyor. İkisi beraber yapılınca birbirlerine çok güzel uyacaklar. 18 Mart 2023'te gökyüzünde göreceğiz o hangardan çıkıyordu bu gökyüzünde olacak Allah'ın izniyle.

Tasarımıyla, testleriyle tümüyle yerli ve milli, 30 milimetre topu var. Bugünkünde 20 milimetre var bu tank delebiliyor anlamına geliyor ve üzerinde bir tondan fazla da patlayıcı var. 2023'te uçuruyoruz, 2025'te 3 tane kara kuvvetlerine teslim edeceğiz."

Etiketler : Milli Muharip Uçağı TUSAŞ Uçak
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