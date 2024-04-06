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06 Nisan 2024 Cumartesi 08:45:00 - Güncelleme:06 Nisan 2024 Cumartesi 08:45:00

Microsoft Edge'ye ‘Karalayarak Arama' geliyor

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Microsoft Edge, Android'de üzerini karalayarak arama yapma özelliği üzerinde çalışıyor.

Microsoft Edge, Android'deki yuvarlak içine alarak arama yapma özelliğine benzer bir özellik üzerinde çalışıyor. Yakın zamanda, yapay zekâ destekli Android akıllı telefonlar için bir görselde ya da metinde belirli bir bölümü internet üzerinde arama amacıyla kullanılabilen "yuvarlak içine alarak arama" özelliği ortaya çıkmıştı. Bu defa aranmak istenen sözcüğü yuvarlak içine alarak değil de üzerini karalayarak aranabilecek. Henüz resmî bir adı olmayan ve Leopeva64 adlı kullanıcı tarafından X üzerinden paylaşılan bu özellik henüz erken geliştirme aşamasında bulunuyor.

Etiketler : microsoft edge android yapay zeka akıllı telefon arama
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