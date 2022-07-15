Kendini temizleyen kulaklık

Güney Kore merkezli LG'nin, yeni kablosuz kulaklık serisi Tone Free FP9'da çok önemli bir özelliği bulunuyor. UVnano teknolojili kutusunda cihazlar şarj olurken kulaklıklar yüzde 99 oranda temizleniyor.

Kulaklığın aynı zamanda suya da dayanıklı olduğu açıklandı. Böylece kullanıcılar terleme ve yağmur gibi sorunlarla başa çıkabilecek. Şirket, kulak uçlarının ise hipoalerjenik silikondan yapıldığını belirtti.