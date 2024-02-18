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Katlanabilir iPhone projesi ertelendi
18 Şubat 2024 Pazar 07:39:00 - Güncelleme:18 Şubat 2024 Pazar 07:39:00

Katlanabilir iPhone projesi ertelendi

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Apple'ın katlanabilir bir iPhone çıkarabileceği konuşuluyordu. Apple'ın projeyi askıya aldığı iddia edildi.

Apple'ın uzun süredir katlanabilir bir iPhone çıkarabileceği konuşuluyordu. Şirketin iki adet Galaxy Z Flip benzeri dikey katlanabilir iPhone prototipi geliştirdiği ve 2026'dan önce katlanabilir iPhone görmeyeceğimiz bilgisi yayılmıştı. Samsung'un katlanabilir iPhone için sağladığı ekranların testlerde başarısız olduğu, Apple'ın da projeyi askıya aldığı iddia edildi.

Etiketler : apple iphone teknoloji
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