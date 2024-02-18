Katlanabilir iPhone projesi ertelendi
Apple'ın katlanabilir bir iPhone çıkarabileceği konuşuluyordu. Apple'ın projeyi askıya aldığı iddia edildi.
Apple'ın uzun süredir katlanabilir bir iPhone çıkarabileceği konuşuluyordu. Şirketin iki adet Galaxy Z Flip benzeri dikey katlanabilir iPhone prototipi geliştirdiği ve 2026'dan önce katlanabilir iPhone görmeyeceğimiz bilgisi yayılmıştı. Samsung'un katlanabilir iPhone için sağladığı ekranların testlerde başarısız olduğu, Apple'ın da projeyi askıya aldığı iddia edildi.
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