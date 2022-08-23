James Webb Uzay Teleskobu'nun Jüpiter görüntüleri yayınlandı

BBC'nin haberine göre, James Webb'in temmuzda elde ettiği görüntülerde, Jüpiter'i çevreleyen auroralar, dev fırtınalar, uydular ve halkalar ayrıntılı görünüyor.

Elde edilen kızılötesi görüntüler, kızılötesi ışıklar insan gözüyle görülemediği için yapay olarak renklendirildi.

Projede önemli bir rol oynayan Imke de Pater, "Jüpiter'i daha önce hiç böyle görmemiştik. Gerçekten inanılmaz. Görüntülerin bu kadar iyi olmasını biz de beklemiyorduk." dedi.

NASA, Jüpiter'in görüntülerinin, teleskopla elde edilen birçok fotoğrafın birleştirilmesiyle oluşturulduğunu bildirdi.

NASA, 25 Aralık 2021'de dünyanın en büyük ve en gelişmiş uzay teleskobu James Webb'i uzaya fırlatmıştı.

NASA'nın Avrupa ve Kanada uzay ajanslarıyla ortak çalışmasının ürünü olan Webb, bugüne kadar yapılmış en büyük ve güçlü ancak 31 yaşında olan, çalışma ömrünün sonuna yaklaşan Hubble Uzay Teleskobu'nun halefi görülüyor.