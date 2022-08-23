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23 Ağustos 2022 Salı 16:49:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2022 Salı 16:49:00

James Webb Uzay Teleskobu'nun Jüpiter görüntüleri yayınlandı

Kaynak: AA

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ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) 25 Aralık 2021'de uzaya fırlattığı James Webb Uzay Teleskobu, Jüpiter'in daha önce benzeri görülmemiş görüntülerini ortaya çıkardı.

BBC'nin haberine göre, James Webb'in temmuzda elde ettiği görüntülerde, Jüpiter'i çevreleyen auroralar, dev fırtınalar, uydular ve halkalar ayrıntılı görünüyor.

Elde edilen kızılötesi görüntüler, kızılötesi ışıklar insan gözüyle görülemediği için yapay olarak renklendirildi.

Projede önemli bir rol oynayan Imke de Pater, "Jüpiter'i daha önce hiç böyle görmemiştik. Gerçekten inanılmaz. Görüntülerin bu kadar iyi olmasını biz de beklemiyorduk." dedi.

NASA, Jüpiter'in görüntülerinin, teleskopla elde edilen birçok fotoğrafın birleştirilmesiyle oluşturulduğunu bildirdi.

NASA, 25 Aralık 2021'de dünyanın en büyük ve en gelişmiş uzay teleskobu James Webb'i uzaya fırlatmıştı.

NASA'nın Avrupa ve Kanada uzay ajanslarıyla ortak çalışmasının ürünü olan Webb, bugüne kadar yapılmış en büyük ve güçlü ancak 31 yaşında olan, çalışma ömrünün sonuna yaklaşan Hubble Uzay Teleskobu'nun halefi görülüyor.

Etiketler : nasa james webb jüpiter
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