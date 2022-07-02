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02 Temmuz 2022 Cumartesi 18:29:00 - Güncelleme:02 Temmuz 2022 Cumartesi 18:29:00

Instagram'da 'Video' tarih oluyor

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Instagram, yeni bir özellik test etmeye başladı. Değişim niteliğindeki yeni güncelleme ile birlikte platformdaki tüm videolar Reels olarak paylaşılacak. Instagram'ın yeni özelliğinin ne zaman kullanılabilir olacağı ise bilinmiyor.

Bir Meta sözcüsü tarafından yapılan açıklamalarda, bu özelliğin platformdaki video deneyimini iyileştirmek ve basitleştirmek için atılmış olan bir adım olduğu ifade edildi. Ancak bu özellikle ilgili hala bilinmeyen bazı hususlar var. Örneğin; videoların ölçekleri. Bilindiği üzere; Reels videolar dikey olarak paylaşılıyor. Kullanıcılar, video şeklindeki gönderileri ise dikey veya yatay olarak paylaşabiliyorlar. Ölçeğin otomatik olarak değiştirilip değiştirilmeyeceği şimdilik bilinmiyor.

Etiketler : instagram video reels meta
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