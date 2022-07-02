Instagram'da 'Video' tarih oluyor

Bir Meta sözcüsü tarafından yapılan açıklamalarda, bu özelliğin platformdaki video deneyimini iyileştirmek ve basitleştirmek için atılmış olan bir adım olduğu ifade edildi. Ancak bu özellikle ilgili hala bilinmeyen bazı hususlar var. Örneğin; videoların ölçekleri. Bilindiği üzere; Reels videolar dikey olarak paylaşılıyor. Kullanıcılar, video şeklindeki gönderileri ise dikey veya yatay olarak paylaşabiliyorlar. Ölçeğin otomatik olarak değiştirilip değiştirilmeyeceği şimdilik bilinmiyor.

