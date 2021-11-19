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19 Kasım 2021 Cuma 14:00:00 - Güncelleme:19 Kasım 2021 Cuma 14:00:00

Instagram'da tutmayan mesajlaşma

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Instagram, iki yıl önce "Threads" isimli mesajlaşma uygulamasını kullanıma sunmuştu. Bu uygulama, DM'nin genişletilmiş bir versiyonuydu.

Instagram, iki yıl önce "Threads" isimli mesajlaşma uygulamasını kullanıma sunmuştu. Bu uygulama, DM'nin genişletilmiş bir versiyonuydu. Ancak istenilen popülariteye hiçbir zaman ulaşamadı. Hatta kullanıcıların büyük bölümü, Threads isminden bile habersizdi. Instagram, Threads adlı mesajlaşma bölümünü tamamen kaldırma kararı aldı. Kllanıcılar, Aralık 2021'den sonra uygulamayı kullanamayacaklar.

Instagram tarafından yapılan açıklamalara göre Threads isimli mesajlaşma uygulamasının fişi çekilecek. Kullanıcılar, 23 Kasım itibarıyla alacakları bildirimler ile uygulamayı bir daha kullanamayacaklarını öğrenecekler. Şirket, konuyla ilgili net bir tarih açıklamamış olsa da Aralık 2021, Threads'in tarihin tozlu raflarına gömüldüğü dönem olarak kayıtlara geçecek.

Etiketler : Instagram' Threads DM
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