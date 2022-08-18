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18 Ağustos 2022 Perşembe 10:30:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2022 Perşembe 10:30:00

İngiltere'de ölen kadın hologram teknolojisi sayesinde cenazesinde konuşuyor gibi göründü

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İngiltere'de geçen ay hayatını kaybeden Marina Smith isimli kadın, ölümünden önce kaydedilen sesinin yapay zeka teknolojisiyle geliştirilen hologramla birleştirilmesi sayesinde kendi cenaze töreninde konuşma yapıyor gibi göründü.

BBC'de yer alan habere göre, 29 Temmuz'da Nothingham kentinde hayatını kaybeden Holokost aktivisti Smith'in, oğlunun şirketi tarafından geliştirilen yapay zeka destekli hologram sayesinde, kendi cenaze töreninde aile üyelerinin sorularına yanıt veriyormuş gibi görünmesi sağlandı.

Oğlu Dr. Stephen Smith, geliştirdikleri yeni teknoloji sayesinde annesinin "kendi cenaze töreninde hayatına dair soruları cevaplayabildiğini" söyledi.

Los Angeles merkezli yapay zeka şirketi StoryFile'ın kurucu ortağı Dr. Smith, geliştirilen teknolojinin, bir kişi öldükten sonra hologram sayesinde konuşuyormuş gibi görünmesini sağlayabildiğini belirtti.

Smith, cenazede annesinin kullandığı sözlerin kendisine ait olduğunu ve yapay zeka tarafından geliştirilmediğini kaydetti.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Hologramı yapılacak kişinin henüz hayattayken arkadaşlarının ve aile bireylerinin sorabileceği muhtemel soruları yanıtlaması isteniyor ve söz konusu cevaplar kayıt altına alınıyor.

Yapay zeka aracılığıyla işlenen veri hologramın eş zamanlı biçimde diyalog kurabileceği StoryFile platformuna yükleniyor. Kişi, daha sonra cenaze törenine katılanlardan gelen sorulara yapay zeka aracılığıyla cevap veriyor gibi görünüyor.

StoryFile, Holokost'tan kurtulanların ve tarihi figürlerin hayat hikayelerinin aktarılmasını gerçekleştirmek amacıyla 2017'de kurulmuştu.

Etiketler : ingiltere hologram teknoloji
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