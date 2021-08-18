VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye ithal ediyordu, yerli olarak üretildi! Bakan Varank: Gördüğümde çok etkilendim
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi
"Kılıçdaroğlu'nu görünce televizyonu kapatıyorum"
İngiltere'den rakiplerimizi kızdıracak karar
Selçuk Bayraktar'dan 'uçan otomobil' açıklaması!
Resmen gövde gösterisi yaptılar
Kritik bölgede omuz omuza!
Taliban, Rusya'dan yardım istedi!
Komşu sınırı 'çelik'ten duvar!
Kıbrıs'ta en gerçekçi çözüm iki ayrı devlete dayalı
ABD'de sel... 10 kişi öldü, 31 kişi kayboldu
"Daha fazla Afgan alınmasına karşıyım"
Sosyal medyanın kahramanı oldu
357 Türk vatandaşını Afganistan'dan tahliye eden THY uçağı İstanbul'a ulaştı
Direnişten ilk zafer! Taliban'dan 3 bölgeyi geri aldılar
Biden tahliye için yardım istemeye hazırlanıyor
Kocaeli'de düğün zehir oldu: 28 kişi hastaneye kaldırıldı
Muğla'da vahşet: Para vermeyen annesini öldürdü
Jeanine Anez hapishanede intihar girişiminde bulundu
Konya'da feci kaza... 3 genç öldü
Hepsi vuruldu
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den sağanak uyarısı
24 saatte orayı terk ederiz
"Namuzsuzların sınırı yoktur"
18 Ağustos 2021 Çarşamba 15:31:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2021 Çarşamba 15:44:00

İlk milli gözlem uydusu RASAT 10. yaşını IDEF'te kutladı... Sırada İMECE ve TÜRKSAT 6A var

Kaynak: DHA

ABONE OL

Türkiye'de tasarlanıp üretilen ilk milli gözlem uydusu RASAT, yörüngede 10'uncu yılını tamamladı. RASAT, milli savunma hamlesinin en önemli vitrinlerinden biri IDEF Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'ndaki yerini aldı.

Türkiye'de tasarlanıp üretilen ve Rusya'dan 17 Ağustos 2011'de fırlatılan ilk milli gözlem uydusu RASAT, başarıyla görevine devam ediyor.

TÜBİTAK'tan yapılan açıklamaya göre, RASAT, kurumun Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY) tarafından üretildi. BİLSAT uydusundan sonra TÜBİTAK UZAY'ın ikinci uzaktan algılama uydusu olan RASAT'ın üretim sürecinde danışmanlık ya da dış destek alınmadı.

17 Ağustos 2011'de fırlatılan RASAT, 10 yıl boyunca günde 4 kez Türkiye üzerinden geçti. Uydu, herhangi bir kısıtlama olmaksızın Dünya'nın her yerinden 7,5 metre siyah-beyaz, 15 metre çok bantlı çözünürlükte görüntü aldı. Yaklaşık 700 kilometre irtifada Güneş'e eş zamanlı yörüngede görev yapan RASAT'tan gelen görüntüler, TÜBİTAK UZAY'da bulunan yer istasyonuna indiriliyor.

İstasyonda gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra görüntüler ilk yerli uydu görüntü portalı olan GEZGİN'e yükleniyor. RASAT'ın elde ettiği görüntülere, www.gezgin.gov.tr internet sitesinden e-Devlet şifresiyle giriş yapılarak ulaşılabiliyor.

GEZGİN'den ücretsiz olarak elde edilen görüntüler, denizlerde petrol sızıntılarının belirlenmesi, kentsel gelişimin izlenmesi, arazi kullanımı, tarım, barajlardaki su seviyelerinin takibi, şehir planlama ve haritalama gibi birçok alanda kullanılabiliyor.

SIRADA İMECE VE TÜRKSAT 6A VAR

RASAT'ta, uçuş bilgisayarı, x-bant verici ve kızılötesi kamera gibi milli uydu ekipmanları bulunuyor. Bu bileşenler, 2012'de uzaya fırlatılan keşif uydusu Göktürk-2'de de kullanıldı. RASAT ile uzay alanında altyapı ve bilgi birimi oluşturma misyonunu başarıyla gerçekleştiren TÜBİTAK UZAY, bu görevini Göktürk-2 uydusu ile daha da ileriye taşımış oldu.

TÜBİTAK UZAY, aynı anda hem metre altı çözünürlüklü yer gözlem uydusu İMECE hem de ilk yerli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın tasarım ve üretimini de üstleniyor. Bu iki uydunun gelecek yıllarda uzaya fırlatılması planlanıyor.

10'UNCU YAŞINI IDEF'TE KUTLADI

Uzayda 10 yılını başarıyla tamamlayan RASAT'ın bir maketi, bu yıl 15'incisi düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) sergilenmeye başlandı. Maket, fuarı ziyaret edenlerin ilgisiyle karşılaşıyor. TÜBİTAK UZAY görevlileri, Türkiye'nin ilk milli gözlem uydusu RASAT hakkında ziyaretçilere bilgi veriyor.

"GURUR VE MUTLULUK DUYUYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜBİTAK UZAY Enstitü Müdürü Doç. Dr. Mesut Gökten, Türk mühendisleri ve teknisyenlerinin gayretleriyle RASAT'ın tasarlanarak test edildiğini ve üretildiğini belirterek, "Tasarım ömrünü 3 yıl olarak planlamıştık, 10 yıldır başarıyla görevine devam ediyor. Dünyanın her noktasından kısıtlama olmaksızın görüntü alabilen böyle bir uyduya sahip olmaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Etiketler : İlk milli gözlem uydusu RASAT DOĞUM GÜNÜ TÜBİTAK
Klipte gelin oldu

Klipte gelin oldu
Sevgilisinin ailesiyle tanışacak

Sevgilisinin ailesiyle tanışacak
Carettalara yüzme dersi

Carettalara yüzme dersi
Buruk ziyaret

Buruk ziyaret
Annesi yoğun bakıma kaldırıldı

Annesi yoğun bakıma kaldırıldı
Babamın soyadını kullanma artık

Babamın soyadını kullanma artık
Dalkılıç ve Akbaş'ı kaçırtan soru

Dalkılıç ve Akbaş'ı kaçırtan soru
Gönül Dağı'na yeni transfer

Gönül Dağı'na yeni transfer
Boğaz'da piyano resitali

Boğaz'da piyano resitali

EN ÇOK OKUNAN HABERLER