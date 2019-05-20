Huawei'den yeni güncelleme açıklaması: Hizmetler devam edecek

ABD'nin Huawei firmasının ürettiği telekomünikasyon ekipmanlarının ABD merkezli şirketler tarafından kullanılmasını yasaklamasının ardından ortaya çıkan Google kararına Huawei tarafından cevap geldi.

Huawei tarafından yapılan açıklamada, bugüne kadar satılan ve halihazırda stokta bulunan tüm Huawei ve Honor akıllı telefon ve tablet ürünleri için kullanıcılarına güvenlik güncellemeleri ve satış sonrası hizmetler sunmaya devam edeceğinin altı çizildi.

İşte Huawei'den yapılan o açıklama;



HUAWEI, Android'in dünyadaki gelişimine ve büyümesine önemli katkılarda bulunmuştur. Android’in en önemli küresel iş ortaklarından biri olarak hem kullanıcılara hem de sektöre fayda sağlayan bir ekosistem geliştirmek için açık kaynaklı platformlarıyla yakın bir şekilde çalışmaktadır.

HUAWEI, tüm dünyada bugüne kadar satılan ve halihazırda stokta bulunan tüm HUAWEI ve Honor akıllı telefon ve tablet ürünleri için kullanıcılarına güvenlik güncellemeleri ve satış sonrası hizmetler sunmaya devam edecektir.

Dünya çapında tüm kullanıcılara en iyi deneyimi sunmak amacıyla güvenli ve sürdürülebilir bir ekosistem kurmaya devam edeceğiz.





ANLAŞMA ASKIYA ALINMIŞTI



ABD ve Çin arasındaki savaş her alanda etkilerini göstermeye devam ediyor. Android İşletim Sistemi’nin geliştiricisi Google ile Çinli teknoloji şirketi Huawei arasındaki iş birliğinde kritik gelişme yaşanmış, Google'ın ABD’nin kara listeye aldığı Huawei ile yaptığı iş birliğini askıya alınmıştı.

İŞBİRLİĞİNİ BİTİRDİLER

Android İşletim Sistemi'nin geliştiricisi Google ile Çinli teknoloji şirketi Huawei arasındaki iş birliğinde önemli bir gelişme yaşandı. Google'ın ABD'nin kara listeye aldığı Huawei ile iş birliğini bitirdiği öğrenildi.

GENEL SÜRÜMÜ KULLANACAK

Google şirketinin sözcüsü "Şirketin talimata uyduğunu ve etkilerini gözden geçirdiklerini" bildirdi. Kararla birlikte Huawei markalı cep telefonlarına yeni Android güncellemesi yapılamayacağı açıklanmıştı.

Reuters'a konuşan kaynaklara göre Huawei sadece Android'in genel sürümünü kullanabilecek. Huawei akıllı telefonlarından Play Store, Youtube, Gmail gibi tescilli Google uygulamalarına erişim sağlanamayacak.



