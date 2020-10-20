Heyecanlandıran görüntüler! Savunma Sanayii Başkanı Demir ''Her şey vatan için'' notuyla paylaştı
Kaynak: AA
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk Savunma Sanayii'nin ürettiği yerli platformlar ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücüne güç kattığını vurguladı. Demir, yaptığı paylaşımda, üretilen savunma malzemelerinin sahada kullanımına ait görüntülere de yer verdi.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Türk Savunma Sanayiimiz ürettiği yerli platformlarla havada, karada, denizde ve her yerde Kahraman Mehmetçiğimizin gücüne güç katıyor. Her şey vatan için” ifadelerini kullandı.
Ayrıca Başkan Demir, yaptığı paylaşımda, üretilen savunma malzemelerinin sahada kullanımına ait görüntülere de yer verdi.
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