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21 Şubat 2021 Pazar 15:05:00 - Güncelleme:21 Şubat 2021 Pazar 15:05:00

Her şey Mehmetçiklerimiz için... MPT-76MH silahı daha hafif hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunca üretilen MPT-76MH silahının Mehmetçik için daha hafif hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanlığımız bağlısı Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) tarafından yüzde 100 yerli olarak üretilen ve daha hafif hale getirilen MPT-76MH ile Mehmetçiklerimiz terörle mücadelede daha güçlü." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda MPT-76MH'nin üretim ve deneme atışları ile Mehmetçik'in silahı kullandığı anlara ilişkin videoya da yer verildi.

Etiketler : mpt mehmetçik mpt-76MH silah
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