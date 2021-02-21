Her şey Mehmetçiklerimiz için

Her şey Mehmetçiklerimiz için... MPT-76MH silahı daha hafif hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanlığımız bağlısı Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) tarafından yüzde 100 yerli olarak üretilen ve daha hafif hale getirilen MPT-76MH ile Mehmetçiklerimiz terörle mücadelede daha güçlü." ifadesi kullanıldı.



Paylaşımda MPT-76MH'nin üretim ve deneme atışları ile Mehmetçik'in silahı kullandığı anlara ilişkin videoya da yer verildi.