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14 Nisan 2022 Perşembe 15:49:00 - Güncelleme:14 Nisan 2022 Perşembe 15:57:00

Her dört kişiden üçü oyun bağımlısı

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İletişim Başkanlığı'na bağlı Sosyal Ağ Haritası Platformu'nun yayımladığı 'Oyun Oynama Alışkanlığı' raporuna göre, Türkiye'de yaşayanların yüzde 73,1'i bir oyun oynama alışkanlığına sahip. Ayrıca rapora göre bekar olanlar evli oranlara oranla iki kat daha fazla oyun oynuyor. En çok savaş ve silah oyunları tercih ediliyor.

İletişim Başkanlığı'na bağlı Sosyal Ağ Haritası Platformu'nun yayımladığı 'Oyun Oynama Alışkanlığı' raporuna göre, Türkiye'de yaşayanların yüzde 73,1'i bir oyun oynama alışkanlığına sahip. Ayrıca rapora göre bekar olanlar evli oranlara oranla iki kat daha fazla oyun oynuyor. En çok savaş ve silah oyunları tercih ediliyor.

Oyun oynama alışkanlıklarında yaş istatistiği göz önüne alındığında 15-17 yaş arasındaki gençlerde oyun oynama alışkanlığı yüzde 47,6 olarak kayda geçerken, oynamayanların oranı ise yüzde 52,4 oldu. Yapılan araştırmaya göre yaş ortalaması yükseldikçe oyun oynama alışkanlığı da düşüyor.

Raporda göze çarpan bir diğer veri ise evli ve bekar olanların arasındaki fark. Medeni durumu evli olanlarda oyun oynama alışkanlığı yüzde 18,8 olarak kaydedilirken bekarlarda ise bu oran 35,3 oldu.

Sosyal Ağ Haritası Platformunun bir başka raporu ise 'En Çok Oynanan Oyun Türleri' raporu. Bu raporda dikkat çeken en önemli araştırma konusu ise oyun oynayan kişilerin savaş ve silah oyunu tercih etmesi. Rapora göre, oyun oynayanların yüzde 58,2'si savaş ve silah oyunu tercih ediyor. Bu oranı yüzde 28,8 oranı ile strateji oyunları takip ederken yüzde 20,1 oranla kağıt ve taş oyunları üçüncü sırada yer alıyor. Kelime oyunu oynayanların oranı yüzde 18,9, araba yarışı oynayanların oranı yüzde 17,9, spor oyunları oynayanlar yüzde 16,5, çiftlik oyunu oynayanların yüzde 10,7, diğer oyunları oynayanların oranı ise yüzde 1,2.

Etiketler : oyun bağımlısı Sosyal Ağ Haritası Platformu En Çok Oynanan Oyun Türleri
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