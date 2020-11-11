Google Earth'a herkes fotoğraf yükleyebilecek

Google'ın Haritalar hizmetindeki Sokak Görüntüsü için test ettiği bu özelliği ile kullanıcıların fotoğraf çekerek, sistemin genişlemesine yardımcı olmalarını sağlıyor. Kullanıcılar, çektikleri sokak görüntülerini sisteme ekleyebilecekler. Üstelik bunun için 360 dereceli kamera gerekmeyecek. Google, bu özellikle birlikte plaka ve insan yüzlerini de otomatik olarak bulanıklaştırıyor. Böylece Earth uygulamasının çok daha hızlı bir şekilde genişlemesi amaçlanıyor.

