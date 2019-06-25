"Facebook 'libra' ile bankalara meydan okuyor"

  • Bist 100
    95.916
  • Dolar
    5,7712
  • Euro
    6,5741
  • Altın
    265,3387
İstanbul
19 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Mucize kurtuluş... Uçuruma yuvarlanan otomobilden sağ çıktılar Mucize kurtuluş... Uçuruma yuvarlanan otomobilden sağ çıktılar
"Peygamberler diyarı Eğil" turizmde gözde "Peygamberler diyarı Eğil" turizmde gözde
Yeşilyurt Belediyespor belediye bünyesinden çıkarılmayacak Yeşilyurt Belediyespor belediye bünyesinden çıkarılmayacak
Su kabağı kadınların elinde sanata dönüşüyor Su kabağı kadınların elinde sanata dönüşüyor
Jared Kushner: İsrail-Filistin anlaşması Arap Barış Girişimi doğrultusunda olmayacak Jared Kushner: İsrail-Filistin anlaşması Arap Barış Girişimi doğrultusunda olmayacak
Çin dün uzaya yeni bir navigasyon uydusu daha gönderdi Çin dün uzaya yeni bir navigasyon uydusu daha gönderdi
Antalyasporlu Vainqueur, Toulouse'a kiralandı Antalyasporlu Vainqueur, Toulouse'a kiralandı
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın nihai kadrosu belli oldu A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın nihai kadrosu belli oldu
Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney'den G20 Zirvesi öncesi kritik açıklamalar Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney'den G20 Zirvesi öncesi kritik açıklamalar
Bir fincan kahve, şişmanlıkla savaşmanın sırrı olabilir Bir fincan kahve, şişmanlıkla savaşmanın sırrı olabilir
Batı Şeria'da Bahreyn Çalıştayı protesto edildi Batı Şeria'da Bahreyn Çalıştayı protesto edildi
TSK Irak'ın kuzeyini 'Pençe'liyor: 3 terörist etkisiz hale getirildi TSK Irak'ın kuzeyini 'Pençe'liyor: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Manuş Baba karizması: Fotoğrafımı kim paylaştı? Manuş Baba karizması: Fotoğrafımı kim paylaştı?
Rusya Avrupa Konseyi'ne geri kabul edildi Rusya Avrupa Konseyi'ne geri kabul edildi
Boris Johnson, Brexit planını savundu Boris Johnson, Brexit planını savundu
Karadeniz'de örgütün şifreli telsiz görüşmeleri deşifre edildi Karadeniz'de örgütün şifreli telsiz görüşmeleri deşifre edildi
''Türk-Amerikan ilişkileri G-20'de masaya yatırılacak'' ''Türk-Amerikan ilişkileri G-20'de masaya yatırılacak''
İran: Nükleer silah peşinde değiliz İran: Nükleer silah peşinde değiliz
En düşük 3740 TL maaş! Memur ve emeklinin Temmuz zammı oranları En düşük 3740 TL maaş! Memur ve emeklinin Temmuz zammı oranları
Türkiye liglerindeki takımların yarısı Erzurum’da kamp yapacak Türkiye liglerindeki takımların yarısı Erzurum’da kamp yapacak
Çin'de bir çocuk kapısını açtığı otomobil bagajında yolculuk yaptı, annenin haberi olmadı Çin'de bir çocuk kapısını açtığı otomobil bagajında yolculuk yaptı, annenin haberi olmadı
Türkiye’den akbabalara karşı Kıbrıs hamlesi: Monaco modeli Türkiye’den akbabalara karşı Kıbrıs hamlesi: Monaco modeli
Sürülerin tozlu yolculuğu havadan görüntülendi Sürülerin tozlu yolculuğu havadan görüntülendi
Antalya Körfezi'ne demirleyen sondaj gemisi Yavuz ilgi odağı oldu Antalya Körfezi'ne demirleyen sondaj gemisi Yavuz ilgi odağı oldu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

25 Haziran 2019 12:03 | Salı

"Facebook 'libra' ile bankalara meydan okuyor"

Dijital Dönüşüm Derneği Başkanı İsmail Hakkı Polat, Facebook'un gelecek yıl piyasaya süreceğini duyurduğu kripto para birimi 'libra'nın, para transferi ve alışveriş özelliğiyle bankacılık sektörünün işlevinin zayıflamasına yol açacağını belirterek, 'Libra, giderek bir bankanın yerini alacak ve hatta onun da ötesinde 7/24 açık bir küresel pazarın değiş-tokuş birimi olacak. Yani Facebook, libra ile bankalara meydan okuyor.' dedi.

Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü Öğretim Görevlisi de olan Polat, AA muhabirine, sosyal paylaşım platformu Facebook'un gelecek yıl piyasaya süreceğini duyurduğu ve yoğun eleştirilerin hedefi olan kripto para birimi "libra"ya ilişkin değerlendirmede bulundu.
 
Facebook'un 2020 yılında piyasaya süreceğini duyurduğu kripto para libranın yanında, "Calibra" adı verilen dijital bir cüzdanı da kullanıma sunacağını ifade eden Polat, kripto para birimi ve dijital cüzdanın, Facebook Messenger, WhatsApp ya da Calibra'nın kendi cep telefonu yazılımı üzerinden kullanılabileceğini söyledi. Libranın mastercard ve visa gibi ödeme sistemleri tarafından da destekleneceğine işaret eden Polat, Facebook kullanıcılarına sunulacak hizmetle tasarruf, harcama ve para transferi yapabilmesinin amaçlandığı bildirdi.
 
Polat, "libra rezerv", "libra blok zincir" ve "libra konsorsiyum" unsurlarından oluşan libranın ekosistemine ilişkin şu bilgileri verdi: "Hazine görevini üstlenecek libra rezerv, kripto paranın hangi varlıklardan oluşan bir sepete endeksleneceği, ne kadar paranın ne zaman dolaşıma sokulacağı ve dolaşımdan kaldırılacağından sorumlu olacak. Libra blok zincir ise bu paraların kullanılacağı başta Facebook, Instagram, WhatsApp gibi platformlara eklemlenerek, buralardan kişi veya kurumlar arasında yapılacak para transferleri, akıllı kontratlar üzerinden gerçekleştirilecek alışveriş veya satın almalar ile işlem kayıtlarının gayri merkezi biçimde tutulması için kullanılacak ana omurga olacak."
 
"LİBRAYI 30 ŞİRKETLİ KONSORSİYUM YÖNETECEK"

Tüm bu işleyişin sevk ve idaresini, aralarında Facebook, Mastercard, Visa, Uber, Booking, Spotify, Paypal ve Vodafone gibi 10 milyon dolar giriş ücreti ödeyen 30 şirketin de bulunduğu konsorsiyumun yöneteceğine dikkati çeken Polat, söz konusu konsorsiyumdaki söz hakkının ise Facebook da dahil olmak üzere herkese eşit oy şeklinde kurgulandığını dile getirdi.
 
Polat, giriş ücretinin yüksekliği ve mevcut durumda 30 şirket olmasının, işleyişin gayri merkeziliği konusunda kuşku yarattığını ve libranın teknik anlamda blok zincir olup olmadığı konusunda sosyal medyada yoğun tartışmalar olduğunu vurgulayarak, burada üzerinde durulması gereken asıl noktanın söz konusu para biriminin, kullanıcılara ne kadar mahremiyet sağlayacağı konusundaki belirsizlikler olduğunu ifade etti.
 
Facebook'un librayı piyasaya sürmesi ve kullanımının yaygınlaşması halinde, bunun finans ve bankacılık sektöründe yaratacağı etkilere değinen Polat, şöyle devam etti: "Libranın dünyanın her yerine sınır tanımayan para transferi ve alışveriş özelliğiyle bankacılık sektörünün bugüne kadar tekellerinde tuttukları işlevlerinin zayıflamasına yol açacak. Birey ve kurumlar libraya geçişi, banka veya kredi kartıyla yapsalar da blok zincir üzerinde açılacak cüzdanlarla Facebook ve diğer konsorsiyum üyelerinin hizmetlerinden sınırsız yararlanma imkanı sebebiyle bir süre sonra bankalara olan ihtiyaç azalacak. Böylelikle libra blok zincir, giderek bir bankanın yerini alacak ve hatta onun da ötesinde 7/24 açık bir küresel pazarın değiş-tokuş birimi olacak. Yani Facebook, libra ile bankalara meydan okuyor. Kuşkusuz bu yıkıcı yeniliğin sadece bankalarla sınırlı kalmayıp ülke para birimlerine doğru ilerlemesi de söz konusu. Özellikle hiper enflasyonu olan ülkelerde libra, enflasyonda karşı değer koruma enstrümanına dönüşebilir."
 
"KRİPTO PARALARIN TARİHİNDE ÖNEMLİ BİR MİLAT"

Libranın yaratacağı riskleri algılayan devletlerin, çeşitli yaptırım ve yasaklar getirebileceğini belirten Polat, libra duyurusunun yapıldığı gün, ABD Senatosu Finans Komitesi Başkanı Maxine Waters'ın, söz konusu kripto para biriminin doların gücünü zayıflatacağı kuşkuları nedeniyle Facebook'un projeyi durdurmasını ve senatoda ifadeye çağrılmasını talep ettiğini hatırlattı.
 
Polat, libranın gelecekte kripto paraların tarihinde önemli bir "milat" olarak anılacağını vurgulayarak, şunları kaydetti: "Facebook, Instagram ve WhatsApp abonesi 2,6 milyar insanın önemli oranının, kullanımı kolay alışveriş aracı olarak sunulacak librayı hemen kullanmaya başlayacaklarını düşünüyorum. Libra projesine dahil olmayan Google, Microsoft, Apple, Amazon, eBay ve Alibaba gibi şirketlerin de rekabette geri kalmamak için kendi kripto paralarını geliştirmeye başlayacaklarını ya da mevcut kripto paralardan biri veya birkaçıyla iş birliği yaparak süratle bu yarışa dahil olacaklarını tahmin ediyorum. Ayrıca ABD kaynaklı kurumsal şirketlerinin rekabetinin dışında, ABD-Çin ticaret savaşı, ABD yaptırımları gibi nedenlerle Çin, Rusya, İran ve hatta Türkiye orijinli kripto para girişimlerinin de bu rekabete en azından bölgesel şekilde dahil olmasıyla devletlerin bile içinden çıkamayacakları bir kaotik konjonktürle karşı karşıya kalabiliriz."

(AA)

Türkiye’den akbabalara karşı Kıbrıs hamlesi: Monaco modeli
Başkan Erdoğan'dan 'Kabine' açıklaması
Kullanıma sunuldu! Her türlü koşulda kullanılacak
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Siyaset anlayışımızda millete küsmek, milleti suçlamak yoktur
Rusya'dan flaş S-400 açıklaması: Kıra bir süre içerisinde...
Emeklinin Temmuz zammında son durum! SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı ne kadar olacak?
ABD'nin hamlesi sonrası tarihi açıklama: Sonsuza dek kapandı!
Emekli olmak isteyene toplu para! Çalışanların ödedikleri primler geri alınabilir mi?
Yeni askerlik sistemi için gözler Meclis'te!
"Galatasaray’a gelirse olay olur"
Bu mahallede 17 yaşına geleni ölüm korkusu sarıyor
Başkan Erdoğan açıklamıştı! İnşaatı başladı
Son dakika... LGS tercih kılavuzu yayımlandı
Başkan Erdoğan'dan gazetelere ilan: Aziz İstanbullular, yol ve dava arkadaşlarım...
Gümüşdağ'dan Ali Koç'a şok eden yanıt! Kapıları kapattı
Bakanlıktan son dakika açıklaması! 3 bölgede PKK'ya ağır darbe
FETÖ'nün kripto yapılanmasına operasyon!
Şok suçlama! Suudiler Kaşıkçı'yı öldürdü Trump destekledi
Kolarov suya düştü
İran'dan ABD açıklaması: Savaşa susamışlar
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ