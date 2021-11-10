En çok TikTok indirildi

Her ay olduğu gibi Sensor Tower, kısa süre önce ekim ayının en çok indirilen uygulamalarını takipçileriyle paylaştı. Listede son yılların en popüler sosyal medya platformlarından TikTok, ekim ayında dünya genelinde 57 milyondan fazla indirmeye ulaşarak birinci sırada yer aldı. Uygulamayı geçtiğimiz ay en çok indiren ülke de yüzde 17'lik bir oranla Çin'in ardından ABD de yüzde 11'lik indirme oranı ile uygulamayı en çok indiren ikinci ülke oldu.

