Twitter'ı 44 milyar dolara satın almak için teklif veren ve uluslararası kamuoyunda gündem olan Elon Musk'tan dikkat çekici bir açıklama geldi.

Elon Musk, Twitter'da yaptığı açıklamada, Twitter anlaşmasının "Spam ve sahte hesapların, toplam kullanıcıların %5'inden azını oluşturduğu hesaplamasına dair beklenen detaylar sebebiyle" geçici olarak askıya alındığını duyurdu.