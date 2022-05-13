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13 Mayıs 2022 Cuma 15:00:00 - Güncelleme:13 Mayıs 2022 Cuma 15:00:00

Elon Musk: Twitter'ı satın almamla ilgili anlaşma askıya alındı

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Elon Musk, "Twitter'ı satın almamla ilgili anlaşma askıya alındı" açıklamasında bulundu

Twitter'ı 44 milyar dolara satın almak için teklif veren ve uluslararası kamuoyunda gündem olan Elon Musk'tan dikkat çekici bir açıklama geldi.

Elon Musk, Twitter'da yaptığı açıklamada, Twitter anlaşmasının "Spam ve sahte hesapların, toplam kullanıcıların %5'inden azını oluşturduğu hesaplamasına dair beklenen detaylar sebebiyle" geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

Etiketler : Twitter Elon Musk Spam ve sahte hesaplar
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