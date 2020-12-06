Dünyanın en büyük drone'u uzay yolcusu

Elbette bazı uydular oldukça büyük ancak gelişen teknoloji ile artık mini buzdolabı kadar birçok uydu yörüngeye atılıyor. İşte bu uydular için geliştirilen dünyanın en büyük drone’u ses getirmiş durumda. ABD merkezli firma Aevum tarafından geliştirilen drone Ravn X, insansız olarak görev yapıyor. 24 metre uzunluğu ve 18 metre kanat genişliği olan Ravn X, her hava şartında kalkış yapabiliyor. İleride tamamen yeniden kullanılabilir olacağı aktarılan drone, yerden roket kalkışını adeta gökyüzüne taşıyor ve bu sayede çok büyük maddi avantaj getiriyor. Firma araçları için şimdiden 1 milyar dolarlık kalkış anlaşması yaptıklarını aktarıyor.

