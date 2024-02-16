Ay üstüne iniş deneyi
SpaceX, Ay üstüne inişi deneyecek bir uzay aracını yola çıkardı.
Elon Musk'ın özel uzay şirketi SpaceX, Ay üstüne inişi deneyecek bir uzay aracını yola çıkardı. Şirket, Houston merkezli Intuitive Machines Inc. tarafından geliştirilen Nova-C isimli Ay aracını, IM-1 görevi kapsamında Falcon 9 merkezli sorunsuz bir kalkış ile beraber yola çıkardı. Ay üstüne inişi deneyecek Nova-C, ülke için büyük önem arz ediyor çünkü Amerika Birleşik Devletleri 1972'den bu yana Ay'a sağlam bir uzay aracı indiremedi. Nova-C'nin Ay yüzeyinin güney tarafına 22 Şubat'ta inmeyi deneyeceği belirtiliyor.