Ay üstüne iniş deneyi

Elon Musk'ın özel uzay şirketi SpaceX, Ay üstüne inişi deneyecek bir uzay aracını yola çıkardı. Şirket, Houston merkezli Intuitive Machines Inc. tarafından geliştirilen Nova-C isimli Ay aracını, IM-1 görevi kapsamında Falcon 9 merkezli sorunsuz bir kalkış ile beraber yola çıkardı. Ay üstüne inişi deneyecek Nova-C, ülke için büyük önem arz ediyor çünkü Amerika Birleşik Devletleri 1972'den bu yana Ay'a sağlam bir uzay aracı indiremedi. Nova-C'nin Ay yüzeyinin güney tarafına 22 Şubat'ta inmeyi deneyeceği belirtiliyor.

