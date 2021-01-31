Apple'ın ilk bilgisayarı 1.5 milyon dolar

Şirketin kurucularından Steve Jobs ile Steve Wozniak tarafından üretilen model dünyanın en özel bilgisayarları arasında gösteriliyor. Orijinal Byte Shop KOA ahşap kasaya ve ayrıca değiştirilmemiş bir NTI anakarta sahip olan bilgisayarı özel kılan ise hala çalışıyor olması. Apple 1, piyasaya sunulduğunda satış fiyatı 666,66 dolardı. Krishmiti isimli eBay kullanıcısının Apple 1 için istediği rakam ise tam 1.5 milyon dolar.

