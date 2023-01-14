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14 Ocak 2023 Cumartesi 18:30:00 - Güncelleme:14 Ocak 2023 Cumartesi 18:30:00

ABD'den UFO raporu: 2021'den bu yana 366 ihbar alındı

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Mart 2021'den bu yana 366 tanımlanamayan uçan cisim ihbarı alındığı açıklandı.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü, Mart 2021'den bu yana 366 tanımlanamayan uçan cisim ihbarı alındığını açıkladı.

Halk arasında UFO olarak da bilinen tanımlanamayan uçan cisimlerden 163'ünün balon veya benzeri araçlar, 26'sının insansız hava aracı veya dron, 6'sının ise kuş, poşet gibi cisimler ve hava olayları olduğu kaydedildi. 171 ihbarın ise henüz tanımlanamadığı vurgulandı. Raporda, "Bu tanımlanamayan cisimlerden bazılarının, olağandışı uçuş özellikleri veya performans sergilediği görülüyor ve daha fazla analiz gerekiyor" ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : abd ufo rapor
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