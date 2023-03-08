ABD, Twitter'da şirket içi belgeleri inceleyecek

The Wall Street Journal'ın haberine göre, FTC, Elon Musk'ın şirketi devraldığı Ekim 2022'den bun yana Twitter'a konuya ilişkin 12 mektup gönderdi.

FTC, 10 Kasım'da şirkete gönderdiği bir mektupta "Twitter'ın çalışanlarını işten çıkarmasının, şirketin platformu kullanan kullanıcıların bilgilerinin korumasını etkileyeceğine dair endişeleri bulunduğunu" öne sürdü.

Bir başka mektupta, FTC, şirket kayıtlarına erişim imkanı verilen "tüm gazeteciler" ve "mavi tik" üyelik uygulamasıyla ilgili bilgi sağlanmasını istedi.

FTC sözcüsü Douglas Farrar, "Kullanıcı mahremiyetini korumak tam da FCT'nin görevidir." ifadesini kullandı.

Musk, ise belge talebine ilişkin, "Siyasi amaçlarla ve gerçeğin bastırılması için federal ajansların silah gibi kullanılması utanç vericidir." değerlendirmesini yaptı.

İncelemenin milyonlarca dolarlık para cezasına yol açabileceği belirtiliyor.

KRİTİK İSTİFALAR



Twitter'ın 7 bin 500 çalışanından yaklaşık 5 bini, Musk'ın şirketi devralmasından bu yana şirketten ayrılmıştı.

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Musk'ın sosyal medya şirketi Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma süreci 27 Ekim'de tamamlanmıştı.

Musk, şirketi devralmasının ardından Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Parag Agrawal, Mali İşler Direktörü (CFO) Ned Segal, üst düzey hukuk ve politika yöneticisi Vijaya Gadde ve genel danışman Sean Edgett'i görevden almıştı.

Şirketin yeni sahibi Musk, Twitter'da çok sayıda çalışanı işten çıkarırken, şirketin üst düzey güvenlik, gizlilik ve uyum yetkilileri de istifa ettiklerini duyurmuştu.

FTC'den kasım ayında yapılan açıklamada, Twitter'daki son gelişmelerin derin bir endişeyle takip edildiği bildirilmişti.