Vitor Pereira, Chelsea'nin teknik direktör listesine girdi

Maurizio Sarri ile yollarını ayıran Chelsea, teknik direktör koltuğu için aday sayısını ikiye düşürdü.

İngiliz basınından The Sun'da yer alan habere göre; Chelsea'nin teknik direktör listesinde son iki aday olarak Frank Lampard ve Vitor Pereira kaldı.

Haberde; Lampard'ın bir adım önde olduğu ve yüksek ihtimalle bu hafta resmi imzaaların atılacağı belirtildi.

Fenerbahçe'yi 2015-2016 sezonunda çalıştıran Vitor Pereira, sonrasında 1860 Münih'in teknik direktörlüğünü yaptı. Portekiz teknik adam, 2017 yılından beri Shanghai SIPG'te görev yapıyor. (Sporx)