Vitor Pereira, Chelsea'nin teknik direktör listesine girdi
Maurizio Sarri ile yollarını ayıran Chelsea'nin teknik direktör listesine Vitor Pereira'yı da dahil ettiği ancak Lampard'ın bir adım önde olduğu belirtildi.
Maurizio Sarri ile yollarını ayıran Chelsea, teknik direktör koltuğu için aday sayısını ikiye düşürdü.
İngiliz basınından The Sun'da yer alan habere göre; Chelsea'nin teknik direktör listesinde son iki aday olarak Frank Lampard ve Vitor Pereira kaldı.
Haberde; Lampard'ın bir adım önde olduğu ve yüksek ihtimalle bu hafta resmi imzaaların atılacağı belirtildi.
Fenerbahçe'yi 2015-2016 sezonunda çalıştıran Vitor Pereira, sonrasında 1860 Münih'in teknik direktörlüğünü yaptı. Portekiz teknik adam, 2017 yılından beri Shanghai SIPG'te görev yapıyor. (Sporx)
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