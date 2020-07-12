TFF 1.Lig'de 33. hafta maçları oynandı, Süper Lig yarışı kızıştı!

TFF 1. Lig'de kritik hafta! Ligde 33. hafta maçları oynandı. Hatayspor, Süper Lig'e yükselen ilk takım olurken ikincilik ve play-off yarışı son haftaya kaldı.

TFF 1. Lig'in 33. haftasında 8 maç oynandı. Bu sonuçlarla birlikte Hatayspor, Süper Lig'e yükseldi. İkincilik ve play-off, son hafta oynanacak maçlarla belirlenecek.

İşte günün sonuçları;

Altay 0-1 BB Erzurumspor

Boluspor 0-1 Akhisarspor

İstanbulspor 1-0 Osmanlıspor

Keçiörengücü 3-0 Fatih Karagümrük

Ümraniyespor 2-3 Adana Demirspor

Bursaspor 2-2 Menemenspor

Altınordu 3-1 Giresunspor

Adanaspor 1-2 Hatayspor

BB ERZURUMSPOR VE ADANA DEMİRSPOR AVANTJALI

BB Erzurumspor, aldığı galibiyetle son haftaya ikinci sırada girmeyi başardı. Adana Demirspor ise Ümraniyespor engelini 3-2 ile geçti ve 58 puanla 3. sırada bulunuyor.

İŞTE İKİNCİLİK VE PLAY-OFF YARIŞI;

2) Erzurum(59 puan)

3 ) Adana Demirspor(58 puan)

4) Akhisarspor(57 puan)

5) Bursaspor(56 puan)

6) Karagümrük(53 puan)

7) Altay(51 puan)